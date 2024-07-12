Karaman'da dehşet dakikalar: Evine balkondan girerek eski kız arkadaşını bıçakladı!

Karaman'da eski kız arkadaşının evine giden Yavuz T. kapıyı açan olmayınca balkondan girerek eski kız arkadaşı Seher İşler ve yanındaki M.T. adlı erkeği bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybederken M.T. tedavi altına alındı.

YAYINLAMA
Google News
Karaman'da dehşet dakikalar: Evine balkondan girerek eski kız arkadaşını bıçakladı!

Karaman'da eski kız arkadaşının evine giden Yavuz T. kapıyı açan olmayınca balkondan girerek eski kız arkadaşı Seher İşler ve yanındaki M.T. adlı erkeği bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybederken M.T. tedavi altına alındı.

Karaman'da Yavuz T. (31), kapıyı açan olmayınca balkondan evine girdiği eski kız arkadaşı Seher İşler (23) ile yanında gördüğü M.T. adlı erkeği bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İşler, kurtarılamadı.

Karaman'da dehşet dakikalar: Evine balkondan girerek eski kız arkadaşını bıçakladı!

Olay, saat 07.00 sıralarında Larende Mahallesi 578 Sokak'taki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Yavuz T., eski kız arkadaşı Seher İşler'in evine gitti. Kapıyı açan olmayınca Yavuz T., balkondan tırmanıp üst katta oturan İşler'in evine girdi. Yavuz T. evde Seher İşler ve M.T. adlı erkekle karşılaştı. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Yavuz T., bıçakla Seher İşler ve M.T.'yi, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Karaman'da dehşet dakikalar: Evine balkondan girerek eski kız arkadaşını bıçakladı!

Gelen sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İşler ve M.T., ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İşler, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Karaman'da dehşet dakikalar: Evine balkondan girerek eski kız arkadaşını bıçakladı!

Yavuz T., polis ekipleri tarafından evde gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İslam Memiş altın alacaklara tavsiye verdi! Yatırımcı buna mutlaka dikkat etsinİslam Memiş altın alacaklara tavsiye verdi! Yatırımcı buna mutlaka dikkat etsin

Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil, kahvehanenin önünde oturanların arasına daldı!Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil, kahvehanenin önünde oturanların arasına daldı!

Yürek burkan hayat hikayesi! Yıllardır Yaz kış demeden E-5 ortasında her gün yürüyüşün nedeni belli oldu!Yürek burkan hayat hikayesi! Yıllardır Yaz kış demeden E-5 ortasında her gün yürüyüşün nedeni belli oldu!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da Kan donduran cinayet haberi: Boğarak öldürdüğü genç kızı 6 parçaya bölüp inşaat boşluğuna attı!
İstanbul'da Kan donduran cinayet haberi: Boğarak öldürdüğü genç kızı 6 parçaya bölüp inşaat boşluğuna attı!
Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil, kahvehanenin önünde oturanların arasına daldı!
Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil, kahvehanenin önünde oturanların arasına daldı!
Irak'ın kuzeyinde sıcak dakikalar: 9 terörist etkisiz hale getirildi!
Irak'ın kuzeyinde sıcak dakikalar: 9 terörist etkisiz hale getirildi!
Üzerine yıldırım düşen çoban, o feci anları anlattı, ''Alev alan kıyafetimi yağmur söndürdü''
Üzerine yıldırım düşen çoban, o feci anları anlattı, ''Alev alan kıyafetimi yağmur söndürdü''
Son Haberler
İBB kreş fiyatlarına zam geldi! Karar meclisten oy birliği ile geçti
İBB kreş fiyatlarına zam geldi! Karar meclisten oy birliği ile geçti
Engin Altan Düzyatan yepyeni proje ile hayranlarını şaşırtacak!
Engin Altan Düzyatan yepyeni proje ile hayranlarını şaşırtacak!
Karaman'da dehşet dakikalar: Evine balkondan girerek eski kız arkadaşını bıçakladı!
Karaman'da dehşet dakikalar: Evine balkondan girerek eski kız arkadaşını bıçakladı!
İslam Memiş altın alacaklara tavsiye verdi! Yatırımcı buna mutlaka dikkat etsin
İslam Memiş altın alacaklara tavsiye verdi! Yatırımcı buna mutlaka dikkat etsin
DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir belediyesinden yeni uygulama! Trafik uyarılarını Kürtçe yazdılar
DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir belediyesinden yeni uygulama! Trafik uyarılarını Kürtçe yazdılar
İstanbul'da feci kaza: Kadın işçinin prese sıkışan eli koptu!
İstanbul'da feci kaza: Kadın işçinin prese sıkışan eli koptu!
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan Emeklilere müjde, konuşulan rakam ortaya çıktı! Kurmaylarına talimatı verdi 'Bu işi bitirin'
Erdoğan'dan Emeklilere müjde, konuşulan rakam ortaya çıktı! Kurmaylarına talimatı verdi 'Bu işi bitirin'
Yürek burkan hayat hikayesi! Yıllardır Yaz kış demeden E-5 ortasında her gün yürüyüşün nedeni belli oldu!
Yürek burkan hayat hikayesi! Yıllardır Yaz kış demeden E-5 ortasında her gün yürüyüşün nedeni belli oldu!
Altın bugün ne kadar, kaç TL? gram, çeyrek, cumhuriyet, 14 ayar ve ons altın ne kadar? 12 Temmuz 2024 Cuma güncel altın fiyatları
Altın bugün ne kadar, kaç TL? gram, çeyrek, cumhuriyet, 14 ayar ve ons altın ne kadar? 12 Temmuz 2024 Cuma güncel altın fiyatları
'Terör devleti boş bir hayal': 12 Temmuz 2024 Cuma gazete manşetleri
'Terör devleti boş bir hayal': 12 Temmuz 2024 Cuma gazete manşetleri
Yunan unsurlarından çirkin saldırı! Türk balıkçının teknesini parçaladılar...
Yunan unsurlarından çirkin saldırı! Türk balıkçının teknesini parçaladılar...
Nevşehir’de feci kaza: Traktör ile çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti!
Nevşehir’de feci kaza: Traktör ile çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti!
Yorumlananlar
Altında son durum ne, anlık altın fiyatları ne kadar? 11 Temmuz Perşembe güncel gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında son durum ne, anlık altın fiyatları ne kadar? 11 Temmuz Perşembe güncel gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, rakam belli oldu! Tüm emeklilere seyyanen zam mı olacak
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, rakam belli oldu! Tüm emeklilere seyyanen zam mı olacak