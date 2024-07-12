İslam Memiş altın alacaklara tavsiye verdi! Yatırımcı buna mutlaka dikkat etsin

ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından altın ve gümüş piyasaları büyük bir dalgalanma yaşadı. Piyasa uzmanı İslam Memiş, beklenen enflasyon verisinin piyasa beklentilerini aştığını söyledi.

YAYINLAMA
Google News
İslam Memiş altın alacaklara tavsiye verdi! Yatırımcı buna mutlaka dikkat etsin

Altın ve gümüş fiyatlarında önemli değişiklikler beklendiğini belirten İslam Memiş, önceden açıklanan ABD enflasyon verisinden önce piyasaları uyarmıştı. Yatırımcıları bu uyarılarıyla dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri TÜFE verisinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte altın ve gümüş fiyatlarında hızlı bir yükseliş oldu. Bu durumu değerlendiren İslam Memiş, piyasa performansını överek "gidiyor paşam" dedi.

12 bin TL ek ödeme verilecek12 bin TL ek ödeme verilecek

Altın fiyatlarına Jerome Powell etkisi! Altın yatırımcısı bu haber sizin içinAltın fiyatlarına Jerome Powell etkisi! Altın yatırımcısı bu haber sizin için

Ehliyette yaş sınırı değişti! İleri yaşta olanlar bu habere üzülecekEhliyette yaş sınırı değişti! İleri yaşta olanlar bu habere üzülecek

Yatırımcılar için önemli bir dönüm noktası Altın ve gümüş yatırımcıları için bu süreç önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. İslam Memiş, piyasadaki belirsizlikleri doğru tahmin ettiği ve yatırımcıları doğru yönlendirdiği için tanınıyor.

Piyasa analistlerini şaşırtan bir şekilde ABD enflasyon verisi 15:30'da açıklandı. Altın ve gümüş gibi değerli liman yatırımlarının değeri bu nedenle arttı.

Yatırımcılar, İslam Memiş'in doğru tahminleri ve piyasa analizlerine güvenmeye devam ediyor. Memiş, özellikle altın ve gümüş gibi emtia yatırımlarında başarılı olduğu için piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bu değişiklikler, piyasalarda güvenli bir yer arayanlar için yeni fırsatlar sunabilir. İslam Memiş'in piyasa analizleri ve öngörüleri, gelecekteki fiyat hareketlerini yakından izlemeyi gerektirir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Emekliye zam kararı ne zaman açıklanacak! Zam kararı bu ay yatacak maaşlara yansır mı?
Emekliye zam kararı ne zaman açıklanacak! Zam kararı bu ay yatacak maaşlara yansır mı?
İBB kreş fiyatlarına zam geldi! Karar meclisten oy birliği ile geçti
İBB kreş fiyatlarına zam geldi! Karar meclisten oy birliği ile geçti
12 bin TL ek ödeme verilecek
12 bin TL ek ödeme verilecek
Erdoğan'dan Emeklilere müjde, konuşulan rakam ortaya çıktı! Kurmaylarına talimatı verdi 'Bu işi bitirin'
Erdoğan'dan Emeklilere müjde, konuşulan rakam ortaya çıktı! Kurmaylarına talimatı verdi 'Bu işi bitirin'
Son Haberler
İstanbul'da Kan donduran cinayet haberi: Boğarak öldürdüğü genç kızı 6 parçaya bölüp inşaat boşluğuna attı!
İstanbul'da Kan donduran cinayet haberi: Boğarak öldürdüğü genç kızı 6 parçaya bölüp inşaat boşluğuna attı!
Engin Altan Düzyatan yepyeni proje ile hayranlarını şaşırtacak!
Engin Altan Düzyatan yepyeni proje ile hayranlarını şaşırtacak!
Karaman'da dehşet dakikalar: Evine balkondan girerek eski kız arkadaşını bıçakladı!
Karaman'da dehşet dakikalar: Evine balkondan girerek eski kız arkadaşını bıçakladı!
İslam Memiş altın alacaklara tavsiye verdi! Yatırımcı buna mutlaka dikkat etsin
İslam Memiş altın alacaklara tavsiye verdi! Yatırımcı buna mutlaka dikkat etsin
Altın bugün ne kadar, kaç TL? gram, çeyrek, cumhuriyet, 14 ayar ve ons altın ne kadar? 12 Temmuz 2024 Cuma güncel altın fiyatları
Altın bugün ne kadar, kaç TL? gram, çeyrek, cumhuriyet, 14 ayar ve ons altın ne kadar? 12 Temmuz 2024 Cuma güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarına Jerome Powell etkisi! Altın yatırımcısı bu haber sizin için
Altın fiyatlarına Jerome Powell etkisi! Altın yatırımcısı bu haber sizin için
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan Emeklilere müjde, konuşulan rakam ortaya çıktı! Kurmaylarına talimatı verdi 'Bu işi bitirin'
Erdoğan'dan Emeklilere müjde, konuşulan rakam ortaya çıktı! Kurmaylarına talimatı verdi 'Bu işi bitirin'
Yürek burkan hayat hikayesi! Yıllardır Yaz kış demeden E-5 ortasında her gün yürüyüşün nedeni belli oldu!
Yürek burkan hayat hikayesi! Yıllardır Yaz kış demeden E-5 ortasında her gün yürüyüşün nedeni belli oldu!
Altın bugün ne kadar, kaç TL? gram, çeyrek, cumhuriyet, 14 ayar ve ons altın ne kadar? 12 Temmuz 2024 Cuma güncel altın fiyatları
Altın bugün ne kadar, kaç TL? gram, çeyrek, cumhuriyet, 14 ayar ve ons altın ne kadar? 12 Temmuz 2024 Cuma güncel altın fiyatları
'Terör devleti boş bir hayal': 12 Temmuz 2024 Cuma gazete manşetleri
'Terör devleti boş bir hayal': 12 Temmuz 2024 Cuma gazete manşetleri
Amerika’dan enflasyon verisi: Beklentilerin altında düşüş sürüyor
Amerika’dan enflasyon verisi: Beklentilerin altında düşüş sürüyor
Bu kampanyayı kaçırmayın! BİM 12 Temmuz Cuma indirimli fiyat listesini yayınladı, Elektronik eşya, Bisiklet, oyuncak setleri...
Bu kampanyayı kaçırmayın! BİM 12 Temmuz Cuma indirimli fiyat listesini yayınladı, Elektronik eşya, Bisiklet, oyuncak setleri...
Yorumlananlar
Altında son durum ne, anlık altın fiyatları ne kadar? 11 Temmuz Perşembe güncel gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında son durum ne, anlık altın fiyatları ne kadar? 11 Temmuz Perşembe güncel gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, rakam belli oldu! Tüm emeklilere seyyanen zam mı olacak
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, rakam belli oldu! Tüm emeklilere seyyanen zam mı olacak