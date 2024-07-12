İslam Memiş altın alacaklara tavsiye verdi! Yatırımcı buna mutlaka dikkat etsin

Altın ve gümüş fiyatlarında önemli değişiklikler beklendiğini belirten İslam Memiş, önceden açıklanan ABD enflasyon verisinden önce piyasaları uyarmıştı. Yatırımcıları bu uyarılarıyla dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri TÜFE verisinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte altın ve gümüş fiyatlarında hızlı bir yükseliş oldu. Bu durumu değerlendiren İslam Memiş, piyasa performansını överek "gidiyor paşam" dedi.

12 bin TL ek ödeme verilecek

Altın fiyatlarına Jerome Powell etkisi! Altın yatırımcısı bu haber sizin için

Ehliyette yaş sınırı değişti! İleri yaşta olanlar bu habere üzülecek

Yatırımcılar için önemli bir dönüm noktası Altın ve gümüş yatırımcıları için bu süreç önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. İslam Memiş, piyasadaki belirsizlikleri doğru tahmin ettiği ve yatırımcıları doğru yönlendirdiği için tanınıyor.

Piyasa analistlerini şaşırtan bir şekilde ABD enflasyon verisi 15:30'da açıklandı. Altın ve gümüş gibi değerli liman yatırımlarının değeri bu nedenle arttı.

Yatırımcılar, İslam Memiş'in doğru tahminleri ve piyasa analizlerine güvenmeye devam ediyor. Memiş, özellikle altın ve gümüş gibi emtia yatırımlarında başarılı olduğu için piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Haberin Devamı

Bu değişiklikler, piyasalarda güvenli bir yer arayanlar için yeni fırsatlar sunabilir. İslam Memiş'in piyasa analizleri ve öngörüleri, gelecekteki fiyat hareketlerini yakından izlemeyi gerektirir.