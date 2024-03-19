Kapısını kırıp girdiği evdeki eşyaları 3 gün boyunca taşıyan hırsız yakayı ele verdi!

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi, gözüne kestirdiği bir evin kapısını kırarak içeri girdi. 3 gün boyunca evdeki eşyaları taşıya hırsızı ev sahibi fark edince polis ekipleri tarafından yakayı ele verdi.

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Kapısını kırıp girdiği evdeki eşyaları 3 gün boyunca taşıyan hırsız yakayı ele verdi!

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi, kapısını kırdığı evden 3 gün boyunca 100 bin liralık eşya çalıp, valizlerle taşıdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Ahmet H.T.T. (45) kapısını kırdığı eve girerek 3 gün boyunca 100 bin liralık mutfak eşyası, giyim eşyası ve elektronik malzeme çaldı. Çaldığı eşyaları 3 gün boyunca valizle taşıyan Ahmet H.T.T., kayıplara karıştı. Ev sahibi 3 gün sonra evine geldiğinde kapısının kırık ve eşyalarının çalındığını görünce polise şikayette bulundu.

Kapısını kırıp girdiği evdeki eşyaları 3 gün boyunca taşıyan hırsız yakayı ele verdi!
Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını aynı suçtan kaydı bulunan Ahmet H.T.T.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Iraklı şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet H.T.T., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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