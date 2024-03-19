Limandan cezaevi firarisini kargo gemisine bindirerek yurt dışına kaçıran 4 kişi tutuklandı!

Yalova Ro-Ro Limanı'ndan cezaevi firarisini kargo gemisine bindirerek yurt dışına kaçırdığı belirlenen 2'si personel toplam 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Limandan cezaevi firarisini kargo gemisine bindirerek yurt dışına kaçıran 4 kişi tutuklandı!

Yalova Ro-Ro Limanı'ndan cezaevi firarisini kargo gemisine bindirerek yurt dışına kaçırdığı belirlenen 2'si personel toplam 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden D.T.'nin Yalova Ro-Ro Limanı'ndan yurt dışına kaçtığını tespit etti.

Limandan cezaevi firarisini kargo gemisine bindirerek yurt dışına kaçıran 4 kişi tutuklandı!
Polis insan ticareti yaptığı ileri sürülen F.K. ve E.T.’nin, cezaevi firarisi D.T.'yi Bingöl’den getirdiği ve limanda işçi olarak çalışan M.A. ve R.İ.'nin personel giriş kartlarını 8 bin euro karşılığında kullandığını belirledi.

Limandan cezaevi firarisini kargo gemisine bindirerek yurt dışına kaçıran 4 kişi tutuklandı!
Polis Yalova'da liman personelleri M.A. ve R.İ.'yi, İstanbul'da F.K.'yi, Bingöl'de ise E.T.'yi yakalayarak gözaltına alındı. İşçilerin rüşvet olarak aldığı paralara da el konuldu.

Limandan cezaevi firarisini kargo gemisine bindirerek yurt dışına kaçıran 4 kişi tutuklandı!
Yalova Emniyeti’ndeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen zanlılar burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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