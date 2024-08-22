Ticaret Bakanlığı ekipleri çalışma başlattı: 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetleniyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

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Ticaret Bakanlığı ekipleri çalışma başlattı: 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetleniyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

Bakanlığa bağlı ekipler, yeni eğitim ve öğretim dönemi yaklaşırken 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimlere odaklandı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri çalışma başlattı: 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetleniyor

Bu kapsamda Ankara'daki bir kırtasiyede denetim yapan ekipler, fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrollerini de gerçekleştirdi.

Tüketicilerin korunması ve öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, özellikle kalem, silgi, defter, çanta gibi en çok kullanılan kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketlerini titizlikle inceledi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri çalışma başlattı: 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetleniyor

Ürün üzerinde etiket olup olmadığını kontrol eden ekipler, daha sonra ürünün ayırt edici özelliği, menşei ve fiyat değişim tarihi gibi etikette bulunması gereken unsurları denetledi.

Menşei Türkiye olan ürünlerin üzerinde "yerli üretim" logosunun bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, etiket ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığının tespitini de yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri çalışma başlattı: 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetleniyor

Bakanlık ekipleri, fiyat etiketi dışında ürün güvenliğine ilişkin incelemelerde de bulundu.

Bu kapsamda boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretinin yer alıp almadığı kontrol edildi.

Bakanlık ekipleri, denetimlere aralıklarla devam edecek.

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KAYNAK: AA

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