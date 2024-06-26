Kanun teklifi onaylandı: Kripto yatırımcısını yakından ilgilendiriyor…

Geçtiğimiz yıldan bu yana kripto para düzenlemeleri konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gerekli adımların atılacağının mesajını vermişti.

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Bugün itibarıyla da kripto piyasasına ait yeni düzenleme kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek onaylandı.

SPK’YA TAM YETKİ GELİYOR

Yeni yapılan düzenleme ile beraber Sermaye Piyasası Kurulu’na tam yetki veriliyor. Kripto hizmet sağlıyıcıları için sermaye şartı getirildi ve SPK tarafından takip edilebilir bir düzen oluşacak.

Kripto düzenlemesinin kabul edilmesiyle beraber yatırımcı daha fazla korunacak. SPK, kripto varlıkların dağıtımı ve satışı gibi konularda yetki kuruluşu olacak. Yasada;

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"cüzdan" kripto varlıkların transfer edilebilmesini ve bu varlıkların ya da bu varlıklara ilişkin özel ve açık anahtarların çevrim içi veya çevrim dışı olarak depolanmasını sağlayan yazılım, donanım, sistem ya da uygulamalar olarak tanımlandı.

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Kanuna göre, "kripto varlık" da dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar olarak tanımlanıyor.

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