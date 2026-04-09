CHP Ankara il başkanı gözaltına alındı!

Son dakika haberi... CHP Ankara il başkanı Ümit Erkol, İzmir merkezli bir kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alındı...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, kooperatif vekili Av. Nilgün Dağgeçen'in şikayeti ve bilirkişi raporu doğrultusunda harekete geçildi.

Dosyada, kooperatif faaliyetleriyle ilgili usulsüzlük iddialarının incelendiği ve şüpheliler hakkında Görevi Kötüye Kullanma, Denetim Görevinin İhmali ve Zimmet suçları nedeniyle işlem başlatıldığı öğrenildi.

Erkol, Ankara’daki işlemlerin ardından İzmir’e sevk edilecek.

Detaylar birazdan haberimizde...