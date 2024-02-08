Kalkan-11' operasyonunda son gelişme! 123 göçmen kaçakcısı yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen ‘Kalkan-11’ operasyonunda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca ‘Kalkan-11’ operasyonunun gerçekleştirildiğini belirterek, “Kalkan-11 operasyonunda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı” dedi.



Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda organizatörlerden 50’sinin tutuklandığını, 22’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 25’inin adli işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Yerlikaya, suçta kullanıldığı tespit edilen 19 araca ise el konulduğunu kaydetti. Bakan Yerlikaya, insan kaçakçılığı yaparak Türkiye’yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat verilmeyeceğini vurguladı.

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