Kalkan-11' operasyonunda son gelişme! 123 göçmen kaçakcısı yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Kalkan-11’ operasyonu ile 123 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirtti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Kalkan-11' operasyonunda son gelişme! 123 göçmen kaçakcısı yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen ‘Kalkan-11’ operasyonunda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca ‘Kalkan-11’ operasyonunun gerçekleştirildiğini belirterek, “Kalkan-11 operasyonunda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı” dedi.

Kalkan-11' operasyonunda son gelişme! 123 göçen kaçakcısı yakalandı!
Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda organizatörlerden 50’sinin tutuklandığını, 22’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 25’inin adli işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Yerlikaya, suçta kullanıldığı tespit edilen 19 araca ise el konulduğunu kaydetti. Bakan Yerlikaya, insan kaçakçılığı yaparak Türkiye’yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat verilmeyeceğini vurguladı.

Üniversite öğrencisine 2000 TL destek! Tek bir şart aranıyorÜniversite öğrencisine 2000 TL destek! Tek bir şart aranıyor

MİT'ten Irak'ın Gara bölgesine operasyon! Saldırı hazırlığındaki PKK/HPG konsey üyesi etkisiz hale getirildiMİT'ten Irak'ın Gara bölgesine operasyon! Saldırı hazırlığındaki PKK/HPG konsey üyesi etkisiz hale getirildi

Bugün hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar olacak? 8 Şubat 2024 Perşembe ülke genelinde hava durumuBugün hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne kadar olacak? 8 Şubat 2024 Perşembe ülke genelinde hava durumu

Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sokak köpekleri bu kez keçilere saldırdı! Diyarbakır’da aç kalan köpekler, ahırdaki hayvanları telef etti!
Sokak köpekleri bu kez keçilere saldırdı! Diyarbakır’da aç kalan köpekler, ahırdaki hayvanları telef etti!
AVM içerisinde protesto yapan eylemciler, işçi değil terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı!
AVM içerisinde protesto yapan eylemciler, işçi değil terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı!
Lüks aracıyla trafiği savaş alınına çeviren şahıs, Beyoğlu’nun ünlü kuaförü çıktı!
Lüks aracıyla trafiği savaş alınına çeviren şahıs, Beyoğlu’nun ünlü kuaförü çıktı!
Tuzla’da hareketli dakikalar! Vatandaşları canından bezdiren hırsızlar suçüstü yakalandı!
Tuzla’da hareketli dakikalar! Vatandaşları canından bezdiren hırsızlar suçüstü yakalandı!
Son Haberler
Sosyal medyayı sallamıştı! O dedenin neden caminin kubbesine tırmandığına inanamayacaksınız "Bize beddua eder"
Sosyal medyayı sallamıştı! O dedenin neden caminin kubbesine tırmandığına inanamayacaksınız "Bize beddua eder"
Karadeniz'de sıcaklıklar Akdeniz'i geçti! Normallerin çok üzerinde seyrediyor
Karadeniz'de sıcaklıklar Akdeniz'i geçti! Normallerin çok üzerinde seyrediyor
AK Parti'nin Adıyaman adayları belli oldu!
AK Parti'nin Adıyaman adayları belli oldu!
Samsun'da trajikomik olay! 3 yaşındaki çocuk anahtarla oynadığı sırada kendini otomobile kilitledi!
Samsun'da trajikomik olay! 3 yaşındaki çocuk anahtarla oynadığı sırada kendini otomobile kilitledi!
Bursa’da aile faciası! Ailesini tüfekle katleden şüpheliden ilginç açıklama: “Babam özel hayatıma çok karışıyordu”
Bursa’da aile faciası! Ailesini tüfekle katleden şüpheliden ilginç açıklama: “Babam özel hayatıma çok karışıyordu”
MİT'ten Irak'ın Gara bölgesine operasyon! Saldırı hazırlığındaki PKK/HPG konsey üyesi etkisiz hale getirildi
MİT'ten Irak'ın Gara bölgesine operasyon! Saldırı hazırlığındaki PKK/HPG konsey üyesi etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Yardım destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi belli oldu mu?
Yardım destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi belli oldu mu?
Üniversite öğrencisine 2000 TL destek! Tek bir şart aranıyor
Üniversite öğrencisine 2000 TL destek! Tek bir şart aranıyor
Antalya’da odasına dinlenmek için giren genç ölü bulundu!
Antalya’da odasına dinlenmek için giren genç ölü bulundu!
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?
Antalya’da odasına dinlenmek için giren genç ölü bulundu!
Antalya’da odasına dinlenmek için giren genç ölü bulundu!
Antalya’da yaya geçidinde feci kaza! Yayaya yol vermek yerine, çarparak takla attırdı!
Antalya’da yaya geçidinde feci kaza! Yayaya yol vermek yerine, çarparak takla attırdı!
Yorumlananlar
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme