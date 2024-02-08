Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?

Genellikle temel ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli kaynağa sahip olmayan fakir ve muhtaç kişilere verilen fitre için miktar her yıl Diyanet İşleri tarafından belirleniyor. Geçtiğimiz yıl 70 lira olan fitre 2024 yılı için 130 lira olarak belirlendi.Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2025 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını belirledi. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen vatandaşlar fitre ne kadar merak ediyor.

2024 YILI FİTRE NE KADAR ?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarını açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre bedelini 130 TL olarak belirledi

Diyanet tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2024 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi.

Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir."

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