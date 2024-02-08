Üniversite öğrencisine 2000 TL destek! Tek bir şart aranıyor

Üniversite öğrencilerine maddi yardım imkanı sağlandı. Öğrencilere ne kadar para yardımı sağlandı? Haberde merak edilen detaylar aşağıda...

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Üniversite öğrencisine 2000 TL destek! Tek bir şart aranıyor

Üniversite öğrencilerine iki bin lira ödeme yapılacak. Üniversite öğrencileri bu fırsatı nasıl kullanabilirler? Haberde tüm ayrıntılar yer alıyor.

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Üniversite Öğrencilerine Maddi Yardım

Üniversite öğrencilerine finansal destek sağlandı. 2000 TL ödenecek. Öğrenciler bu yardımdan memnun oldu.

Belediyeler, üniversite öğrencilerine yardım ediyor. Ocak ayı duyuruları, ödeme planlarını içerir. 2024'te Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ödemelerine zam yaptı. Fiyat, enflasyon artışıyla birlikte zamlandı. Şubat ayı itibari ile burslar hesaplara zamlı olarak yatırılacaktır.

Lise öğrencilerinin bursları 1250 TL'den 2000 TL'ye yükseldi.

Burs, yüksek lisans öğrencileri için 2500 TL'den 4000 TL'ye yükseldi.

Doktora öğrenci ücreti 3750 TL'den 6000 TL'ye yükseltilmiştir.

Ekonomik zorluklar nedeniyle destek artmaya başladı. Yeni burs ödemeleri, öğrencilerin eğitimlerini desteklemektedir.

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