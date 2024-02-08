Üniversite öğrencisine 2000 TL destek! Tek bir şart aranıyor

Üniversite öğrencilerine iki bin lira ödeme yapılacak. Üniversite öğrencileri bu fırsatı nasıl kullanabilirler? Haberde tüm ayrıntılar yer alıyor.

Yardım destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi belli oldu mu?

Başvurana 4 bin TL destek var! Kredi değil, tek şart var

Ev hanımlarına büyük müjde! O destek kapsamında ev hanımlarına yılda 25 bin 600 TL destek

Üniversite Öğrencilerine Maddi Yardım

Üniversite öğrencilerine finansal destek sağlandı. 2000 TL ödenecek. Öğrenciler bu yardımdan memnun oldu.

Belediyeler, üniversite öğrencilerine yardım ediyor. Ocak ayı duyuruları, ödeme planlarını içerir. 2024'te Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ödemelerine zam yaptı. Fiyat, enflasyon artışıyla birlikte zamlandı. Şubat ayı itibari ile burslar hesaplara zamlı olarak yatırılacaktır.

Lise öğrencilerinin bursları 1250 TL'den 2000 TL'ye yükseldi.

Burs, yüksek lisans öğrencileri için 2500 TL'den 4000 TL'ye yükseldi.

Doktora öğrenci ücreti 3750 TL'den 6000 TL'ye yükseltilmiştir.

Ekonomik zorluklar nedeniyle destek artmaya başladı. Yeni burs ödemeleri, öğrencilerin eğitimlerini desteklemektedir.