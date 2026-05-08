Kağıthane Bayburtlular Platformu’ndan Şehit ve Gazi Ailelerine Anlamlı Vefa

Kağıthane Bayburtlular Platformu, Anneler Günü dolayısıyla toplumun en kıymetli emanetleri olan şehit ve gazi ailelerini unutmayarak duygu dolu bir programa imza attı.

Kağıthane Bayburtlular Platformu Başkanı Abdullah Karakelle’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu anlamlı buluşmada, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların anneleri ve gazi yakınlarıyla bir araya gelindi. Ziyaretler ve görüşmeler sırasında ailelerle yakından ilgilenen Başkan Karakelle, bu özel günün manevi ikliminde birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Kadın Kollarından Sevgi ve Şefkat Eli

Anlamlı organizasyonda Kağıthane Bayburtlular Platformu Kadın Kolları da aktif bir rol üstlenerek şehit ve gazi annelerini yalnız bırakmadı. Kadın kolları üyeleri, annelerle yakından ilgilenerek onlara çiçekler ve çeşitli hediyeler takdim etti. Şehit annelerinin acısını paylaşan ve onlara moral veren kadın kolları temsilcileri, bu özel günün sıcaklığını ve maneviyatını tüm katılımcılara hissettirdi. Platformun kadın temsilcileri, her zaman bu büyük ailenin birer ferdi olarak annelerin emrinde olduklarını belirterek gönül köprülerini güçlendirdi.

Gönül Köprüleri Kuruldu

Program boyunca şehit annelerinin ve gazi ailelerinin vakur duruşuna dikkat çeken Abdullah Karakelle, ailelerle tek tek ilgilenerek onların talep ve görüşlerini dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, toplumsal dayanışmanın ve milli değerlere sahip çıkmanın önemi bir kez daha vurgulandı. Platform üyelerinin de katılım sağladığı etkinlikte, şehitlerimizin emaneti olan annelerin her zaman yanlarında olunacağı mesajı verildi.

“Annelerimiz Başımızın Tacıdır”

Günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Başkan Karakelle şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada en büyük hürmeti hak eden, başımızın tacı annelerimizle bir arada olmanın gururunu yaşıyoruz. Onların fedakarlıkları ve vatan sevgisi bizlere her zaman rehber olmaktadır. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

Toplumsal Dayanışma Mesajı

Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafları ve karşılıklı duaların ardından sona ererken, Bayburtlular Platformu’nun bu vefa dolu hareketi hem aileler hem de kamuoyu tarafından büyük bir takdirle karşılandı. Toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefleyen bu program, sivil toplum kuruluşlarının milli manevi günlerde üstlendiği birleştirici rolün en güzel örneklerinden birini sergiledi.