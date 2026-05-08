Tuzla’da robotlu çim biçme dönemi başladı

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, belediye envanterine katılan yeni nesil çim biçme robotunu sahada bizzat deneyimleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tuzla Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesine dahil edilen çim biçme robotları görevine başladı. 4 adet robot, ilçenin farklı noktalarında aktif olarak kullanılmaya başlanırken, yeşil alan bakımında hız ve verimlilik artışı hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, yeni sistemin park ve yeşil alanların bakımında önemli katkı sağlayacağını belirterek, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz’ün araçlarına dahil ettiğimiz yeni çim biçme robotu ile Tuzla’mızın yeşil alanlarında bakım yapacak, parklarımızı daha da güzelleştireceğiz” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZI DAHA HIZLI VE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ”

Robotun sahadaki performansını da deneyimleyen Başkan Bingöl, “Çim biçme robotumuz görev başında. Kolay kullanımı ve güçlü iş kapasitesi sayesinde çalışmalarımızı daha hızlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Bingöl ayrıca, cihazın kullanımının pratik olduğunu vurgulayarak, öğrenme sürecinin de oldukça kısa sürdüğünü dile getirdi.

Yeni sistem sayesinde çim biçme çalışmalarında görevli personel ihtiyacının 5’te 1 oranında azaldığı belirtilirken, robotların eğimli arazilerde de etkin şekilde çalışabildiği kaydedildi. Güvenlik donanımlarıyla dikkat çeken cihazların, taş gibi sert cisimlerle karşılaştığında kendini kilitleyerek olası zararların önüne geçtiği ifade edildi.

Çim biçme robotlarının Tuzla’da E-5 altı bölgesindeki çalışmalarının ardından Şifa ve Mimar Sinan mahallelerinde de görev alacağı bildirildi.