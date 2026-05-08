Altının ayarı yine kaçtı, bir inip bir çıkıyor! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın yatırımcısı merak ediyor... Bugün altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 8 Mayıs 2026 Cuma günü Kapalıçarşı'da anlık ve canlı ekonomi grafiklerinde takip ediliyor. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
RJO Futures kıdemli piyasa stratejisti Bob Haberkorn, ateşkesin korunması, savaşın geride bırakılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması halinde altının ons fiyatının 5.000 dolara yükselebileceğini söyledi. Haberkorn, piyasanın şu anda hem Orta Doğu'daki gelişmeleri hem de ABD Merkez Bankası'nın izleyeceği yönü takip ettiğini belirtti. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 8Mayıs 2026 Cuma Kapalı Çarşı gram altın fiyatları son durum tablosu 2026!

Canlı altın fiyatları 8 Mayıs 2026 tarihinde güncellendi. Altın fiyatları ABD ile İran arasındaki savaşın sona ereceğine yönelik umutlarla üçüncü gününde de yükselişte. ABD işsizlik maaşı başvuruları verileri de yükselişi destekledi. Kapalıçarşı esnafı ise geçmişte altının savaşta yükselip barış zamanında düştüğünü, bu savaşta ise tam tersi olduğunu vurguladı. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ata lira, yarım altın ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 8 MAYIS 2026
Gram altın fiyatı

Alış: 6.880,61

Satış: 6.881,56

ÇEYREK ALTIN FİYATI 8 MAYIS 2026
Alış: 11.212,00

Satış: 11.345,00

ONS ALTIN FİYATI 8 MAYIS 2026
Alış 4.722,50 Dolar

Satış: 4.722,30 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 8 MAYIS 2026
Alış: 44.760,00 TL

Satış: 45.180,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 8 MAYIS 2026
Alış: 6839 TL

Satış: 6930 TL

