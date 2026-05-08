  Dev İndirim Başlıyor! BİM 12 Mayıs tarihli aktüel ürün kataloğunu yayınladı

12 Mayıs tarihli BİM Aktüel Ürünler Kataloğu vatandaşın gündeminde. Türkiye'nin en büyük perakende marker zincirlerinden birisi olan BİM'de birbirinden cazip ürünler raflarda yerini alacak.
Solo Kağıt Havlu 16'lı 199 TL

Vanish Multipower 169 TL

Asperox 2x1000 ml 189 TL

Solo Yüzey Temizlik Havlusu 74 TL

Quickdish Telli Bulaşık Süngeri 95 TL

Quickdish Temizlik Bezi 32,50 TL

Quickdish Cam Bezi 59 TL

Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici 34 TL

Viking Technopower Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 49 TL

Sparx Diamond Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 239 TL

Blume Peçete 30x30 cm 42,50 TL

Miss Soda Plus 500 gr + Arap Sabunu 1 Litre 119 TL

Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 694 ml 33,50 TL

Protex Kraft Pişirme Kağıdı 39,50 TL

Macromax Battal Boy Çöp Torbası 69 TL

Macromax Buzdolabı Poşeti 59 TL

Macromax Streç Film 100 metre 129 TL

Queen Desenli Peçete 19,50 TL

Pofu Islak Havlu 25 TL

Duru Katı Sabun 4x90 gr 72,50 TL

Nivea Serum Etkili Vücut Losyonu 170 ml 189 TL

Nivea Derma Skin Clear Yüz Temizleme Jeli 150 ml 155 TL

Nivea Derma Skin Clear Tonik 200 ml 155 TL

Peros Sıvı Sabun 2,94 Litre 99 TL

Dp Şampuan 800 ml 135 TL

Getwell Yara Bandı 19,50 TL

Wörf Kart Oto Kokusu 45 TL

Greenworld Decosphere Air Freshener 110 ml 139 TL

Greenworld Kumaş & Çamaşır Spreyi 450 ml 99 TL

Pereja Tıraş Kolonyası 250 ml 79 TL

Pereja Koku Kesesi 19 gr 25 TL

Pereja Sprey Kolonya 100 ml 49 TL

Pereja Köpük Sabun 500 ml 79 TL

Pereja Duş Jeli 500 ml 89 TL

Ülker Laviva Hindistan Cevizi Dolgulu Bar 35 gr 23 TL

Doğuş Dökme Siyah Çay Kırmızı Dem 5000 gr 1.099 TL

Teatone Şeftali Aromalı Soğuk Çay 330 ml 19,50 TL

Nescafe Hazır Kahve Çeşitleri 148 TL

Pepsi Zero Sugar Gazlı İçecek Kola 4x1 Litre 169 TL

Yedigün Portakal Aromalı Gazlı İçecek 4x1 Litre 169 TL

Wafer Master Kakaolu Fındık Kremalı Rulo Gofret 6 gr x 108 adet 249 TL

Nestle Coımor Vişneli Dolgulu Bitter Tablet Çikolata 225 gr 139 TL

Patislove Tablet Çikolata 100 gr 99 TL

Delly Çikolata Kaplı Meyve Bar 35 gr 39 TL

Wefood %100 Yer Fıstığı Ezmesi 300 gr 179 TL

Peripella Kakaolu Fındık Kreması 630 gr 159 TL

Funzi Capybara Oyuncaklı Lolipop Şeker 12 gr 49 TL

Sarelle Beyaz Çikolata Kaplamalı Antep Fıstıklı Gofret 33 gr 33 TL

Eti Popkek Vişneli Kek 60 gr 13 TL

Ülker Olala Sufle Çikolata Soslu Mini Muffın Kek 162 gr 47,50 TL

Ülker Saklıköy Çikolata Kremalı Bisküvi 5x87 gr 99 TL

Ülker Oneo Damla Sakızı Aromalı Draje Sakız 60 gr 49 TL

Glutensiz Fabrika Karabuğday Patlağı 24 gr 15 TL

Ülker Krispi Peynirli Kraker 175 gr 25 TL

Ruffles Patates Cipsi 160 gr 54,50 TL

Cipso Patates Cipsi 125 gr 44,50 TL

Fellas Nohut Cipsi 50 gr 49 TL

List Çiğ Fındık 300 gr 249 TL

Pınar %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 39,50 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr 189,50 TL

Akpınar Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik Jersey Peyniri 500 gr 229 TL

İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 329 TL

Yörsan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 399 TL

Yörsan Tost Peyniri 1000 gr 299 TL

Yörsan Tam Yağlı Süzme Peynir 1000 gr 219 TL

İçim Labne 3x180 gr 159 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 72,50 TL

Torku Ayran 1 Litre 45 TL

İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 48,50 TL

İçim %3 Yağlı Yoğurt 3000 gr 175 TL

Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 119 TL

Pınar Hindi Salam 50 gr 13,50 TL

Sultan Et Dana Kangal Sucuk 500 gr 299 TL

Banvit Bütün Piliç 79 TL

İçim Orman Meyveli Kefir 1 Litre 85 TL

Yocrush Danone Çilek Aromalı Meyveli Yoğurt 39,50 TL

Akdo Sade & Bal Badem 680 ml/500 gr 185 TL

Adora Lokmalık Antep Fıstıklı 100 ml 99 TL

Daphne Bitter Çikolatalı Sufle 180 gr 119 TL

Paşalı Et Dana Kıyma 1000 gr 650 TL

Sarp Et Dana Döner 500 gr 299 TL

Hastavuk Piliç Döner 1000 gr 239 TL

