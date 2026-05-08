Meteoroloji tarih verdi: O bölgelerde göz gözü görmeyecek, toz bulutu geliyor! Bugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, batısı ile Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Çok bulutlu
VAN °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu