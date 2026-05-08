Meteoroloji tarih verdi: O bölgelerde göz gözü görmeyecek, toz bulutu geliyor! Bugün hava nasıl, cuma günü hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, batısı ile Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Çok bulutlu

VAN °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı bulutlu