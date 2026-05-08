Emirli Köy Meydanı’nda Hıdırellez Coşkusu

Baharın müjdecisi Hıdırellez Bayramı Emirli Köy Meydanı’nda düzenlenen şenlikle kutlandı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte mehteran gösterisi gibi asırlık gelenekler ikramlar eşliğinde gerçekleştirildi.

Şenliğe katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Hıdırellezin önemine değinerek bu geleneği her yıl sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Emirli Köy Meydanı’nda düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri yoğun katılımla gerçekleşti. Geleneksel değerlerin yaşatılması amacıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bir araya gelerek baharın gelişini kutladı.

Etkinlikler çerçevesinde mehteran takımı tarafından gösteri sunuldu. Katılımcılar, düzenlenen etkinlikle geleneksel atmosferi yakından deneyimleme fırsatı buldu. Program boyunca vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"Bu güzel geleneği her yıl yaşatacağız"

Açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Hıdırellez’in birlik ve beraberliği pekiştiren bir simge olduğunu belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Pendik’in birçok güzelliği var, birçok faaliyetlerde etkin bir şekilde yer alıyoruz. Ama özellikle Manav kardeşlerimizin ve Pendiklilerin sahip çıktığı Hıdırellez Şenlikleriyle ilgili de geleneğin devam ettirilmesi noktasında emek sarf eden, bu konuda destek veren tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu güzel geleneği her yıl yaşatarak gelecek nesillere aktarma ile ilgili bir görevi ifa etmiş oluyorsunuz.”