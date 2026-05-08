Burcu Köksal sonunda duyurdu! 'AK Parti'ye katılıyorum'

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li Burcu Köksal açıklamalarda bulundu. Köksal, ‘Sayın Cumhurbaşkanı ile dün yarım saatten fazla bir süre görüştüm. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum" dedi.

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddia edildi. Köksal, tv100'e özel açıklamalarda bulundu.

BURCU KÖKSAL KONUŞTU

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Burcu Köksal'ın açıklamalarını tv100 ekranlarında yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum'da aktardı.

Kelkitlioğlu'nun aktardığına göre Köksal, "Ben bu süreçte çok fazla konuşmak istemiyorum. Tüm Türkiye her şeyi öğrendi. İki tarafla mücadele etmek için seçilmedim." dedi.

"CHP BENİ ÇOK YORDU"

Köksal, "Memleketime hizmet için milletvekilliğini bırakıp belediye başkanı oldum. Ama CHP ile mücadeleden yoruldum. Ben hizmet etmek istedim. Memleketime hizmet etmektir benim çabam. Ama CHP beni çok yordu." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş da, Burcu Köksal’dan edindiği bilgileri aktardı.

Barış Yarkadaş'ın aktardığı bilgiler şöyle:

BURCU KÖKSAL'IN KIRILMA NOKTALARINDAN BİRİ...

Burcu Köksal bugün yakın bir arkadaşımla sohbet ediyor. ‘Afyonkarahisar’da il özel idaresine bağlı bir otopark var. Ben buranın tahsisi ve buradan belediyeye gelir elde etmek için İl Özel İdare ile müzakereler sonucunda anlaştım ve burayı belediyenin uhdesine katmak istedim. Bunda da başarılı oldum. Fakat İl Özel idare bana kirayı 250 bin TL’den 150 bin TL’ye indirmesine rağmen CHP’li arkadaşlarım benim bu teklifimi reddettiler ve biz bu otoparkı Afyonkarahisar belediyesine katamadık’ diyor. Burcu Köksal’ın kırılma noktalarından biri.

"CHP'NİN DİSİPLİN KURULU'NA YOLLADIM"

‘Bana ve aileme özellikle sosyal medyada CHP üyesi olduğunu bildiğim kişiler tarafından sistematik küfürler, hakaretler ve saldırılarda bulunuldu. Bir avukat olarak bunların hepsini toparladım. Hem eski bir parlamenter hem de belediye başkanı olarak dosya halinde CHP’nin ilgili disiplin kurullarına yolladım.

"HAKARETLERİNE HALA DEVAM EDİYORLAR"

Bunların hepsini toparladım ve CHP’nin ilgili disiplin kurullarına yolladım. Buna rağmen CHP üyelerine herhangi bir işlem yapılmadı. Üstelik bu kişiler savunmalarını verirken o küfürlerin arkasında olduklarını açıkça beyan ettiler. Bu dosya herhangi bir işlem yapılmadan kapatıldı, bu beni çok kırdı. Bu kişiler sosyal medyadaki hakaretlerine hala devam ediyorlar.’ dedi.

"BENİM VE EŞİMİN HAKKINDA HİÇBİR SORUŞTURMA YOKTUR"

Burcu Köksal, ‘Benim hakkımda ve eşimin hakkında hiçbir soruşturma yoktur. Benim için ‘Ya katıl ya da içeri atıl’ denilmesi boş bir demagojidir. Böyle bir durum söz konusu değildir’ diyor.

"CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜM, BANA ANKETLERDEN BAHSETTİ"

Burcu Köksal, ‘Sayın Cumhurbaşkanı ile dün yarım saatten fazla bir süre görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanı bana bazı anket çalışmalarından bahsetti. Ve ankette kişisel uyumun çok yüksek olduğunu gösterdi.

"BİZ SANA PARTİ OLARAK HER TÜRLÜ KATKIYI SUNACAĞIZ VE ARKANDA DURACAĞIZ"

Sayın Cumhurbaşkanı Burcu Köksal’a ‘Parti olarak biz senin arkandayız. Eleştiriler seni etkilemesin. Sen hizmetlerine devam et. Biz sana parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız’ diyor.

"SALI GÜNÜ AK PARTİ'YE KATILIYORUM"

Burcu Köksal, ‘Evet ben ben bir karar verdim. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır’ diyor.

BURCU KÖKSAL’IN EŞİ İLK KEZ KONUŞTU

Burcu Köksal’ın eşi Yasin Köksal gazeteci Barış Yarkadaş’a konuştu. Yasin Köksal, eşi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğini "Burcu Hanım'ın kendi tercihi" ifadeleriyle doğruladı.

Eşinin siyasetçi olması nedeniyle gazetecilik mesleğini yerine getiremediğini ve hayvancılık yaptığını söyleyen Yasin Köksal, eşinin tehdit edildiği iddialarını, "Bizi kimse tehdit edemez" ifadeleriyle yalanladı ve eşi olarak Burcu Köksal'ın yanında yer almanın kendisinin görevi olduğunu vurguladı.

Yarkadaş'ın aktardığı bilgiler şöyle:

Burcu Köksal’ın, eşi Yasin Köksal nedeniyle tehdit edildiği ve bu nedenle AK Parti’ye geçeceği yönünde iddialar vardı. Ben de Yasin Köksal’a ulaşmaya çalıştım. Akşam saatlerinde beni geri aradı. Yasin Köksal bizim meslektaşımızdır, gazetecidir. Burcu Köksal’ın milletvekili olmasından dolayı mesleğini icra etmedi. Hayvancılık yapmaya başladı.

"Bana yüzlerce gazeteciden mesaj geldi. Sevgili eşimle karar aldık, sadece tv100'e ve sana konuşmak istedik." dedi bana.

Yasin Köksal, sizin hakkınızda soruşturma olduğu yönünde iddialar var. “Bu iddialardan kurtulmak için mi AK Parti’ye geçmek istiyorsunuz?” diye sordum.

"BENİMLE İLGİLİ HİÇBİR SORUŞTURMA YOK"

O da, “Benimle ilgili hiçbir soruşturma yoktur. Ben zaten aktif siyasetin içinde değilim. Belediyede hiçbir görevim yok. Belediye çalışanı da değilim. Koyun yetiştiriciliği yapıyorum.” dedi.

Yasin Köksal şunları söyledi:

Burcu Hanım’ın AK Parti’ye geçişi tamamen kendi tercihidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar eski gençlik kolları yöneticilerinden biri seçim öncesi belediye meclis üyesi olmak istedi. Fakat Burcu Hanım bu kişiyi siyaseten yeterli bulmadı ve listesine yazmadı. Ve dolayısıyla listesine koymadı. Fakat dedi, bu kişinin bir türlü hırsları bitmek bilmedi. Bu sefer dedi, Afyonkarahisar Belediyesi'nin Yüntaş diye bir şirketi var. Bu Yüntaş'ın hukuk müşaviri olmak istedi.

BURCU HANIM REDDEDİNCE İDDİALAR BAŞLADI

Burcu Hanım, bunu da reddedince benimle ilgili iddialar bundan sonra başladı. Güya dedi Yasin Köksal, ben aslında belediyede hiçbir görevim olmamasına rağmen güya bir yerden rüşvet istemişim ve demişim ki, bu parayı belediyenin resmi hesabına yatırın, ben oradan çekecekmişim.

