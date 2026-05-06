Pendik’ten Midyat’a Oyuncak Kardeşliği Projesi Kapsamında Ziyaret

Pendik’te yürütülen “Oyuncak Kardeşliği Projesi” kapsamında oluşturulan heyet, Mardin-Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya’yı ziyaret ederek proje hakkında istişarelerde bulundu.

Pendik Kaymakamlığı, Pendik Belediyesi, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pendik Kent Konseyi ve PESİAD iş birliğiyle bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Oyuncak Kardeşliği Projesi” kapsamında oluşturulan heyet, Mardin-Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya’yı makamında ziyaret etti.

Köy okullarındaki öğrencilere ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, bölgedeki eğitim faaliyetleri ve proje detayları ele alındı.

Gerçekleşen ziyarete; PESİAD Başkanı Cüneyt Battal ve yönetimi ile Pendik Kent Konseyi Başkanı Süleyman Yılmaz ve yönetimi katıldı.

Köy okullarındaki öğrencilere ulaşmayı hedefleyen projenin detaylarının görüşüldüğü ziyarette, bölgedeki eğitim çalışmaları istişare edildi.

Heyet, misafirperverliğinden dolayı Kaymakam Mehmet Kaya’ya teşekkürlerini iletti.