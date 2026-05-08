Van Erciş Eğitim Kültür Ve Sağlık Vakfı Murat Çevik İle Devam...

​Van Erciş Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı 3. Olağan Kongresi, Maltepe Bucak Düğün Salonu’nda vakıf üyeleri, davetliler ve Vanlı vatandaşların yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kongrede tek liste ile yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Murat Çevik, güven tazeleyerek Van Erciş Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Başkanlığı’na yeniden seçildi.

3 Mayıs Pazar günü gerçekleşen ve Vakıf üyeleri ile bölge halkını bir araya getiren kongreye; AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Atakan Yüce, Van Erciş Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Başkanı Murat Çevik ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çok sayıda sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve iş adamları katıldı.

MURAT ÇEVİK, “AMACIMIZ VAN KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATARAK GELECEK NESİLLER AKTARMAK”

​Kongre divan heyetinin oluşturulmasının ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrenin açılışında konuşan Vakıf Başkanı Murat Çevik, temel amaçlarının İstanbul’da yaşayan Vanlıları bir araya getirmek ve Van kültürünü metropolde de yaşatıp gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurguladı.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BURS DESTEĞİ DEVAM EDECEK

​Konuşmasında Vakfın kuruluş sürecine ve geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerine de değinen Başkan Çevik, "Vakfımız 2019 yılında kuruldu. Kurulduğumuz günden bu yana çeşitli faaliyet ve etkinliklerde bulunarak Vanlı hemşehrilerimize ve bölge halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs desteği de sağlıyoruz. Bu faaliyetimizi eğitim desteği olarak önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğiz."

VAKIF BÜTÇESİ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA KULLANILIYOR

​Vakıf gelirlerinin yönetimi konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Çevik, dini ve ahlaki değerlere bağlı kalarak hareket ettiklerini belirtti. Başkan Çevik, vakıf bütçesinin titizlikle korunduğunu ve tek bir kuruşuna dahi dokunulmadan doğru amaçlar doğrultusunda kullanıldığını ifade etti.

MURAT ÇEVİK GÜVEN TAZELEDİ

Gündem maddelerinin tek tek görüşülerek karara bağlandığı kongrede tek liste ile gidilen seçim sonucunda mevcut başkan Murat Çevik, güven tazeleyerek, Van Erciş Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Başkanlığı’na oy çokluğuyla yeniden seçildi.