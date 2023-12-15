Kafes operasyonunda son durum! 20 kişi hakim karşısında!

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün merkez olarak Eskişehir ve diğer 5 ilde yürütülen ‘Kafes-18 Operasyonu’nda birçok suçtan aranan 20 şahısın gözaltına alınmasından sonra adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı.

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Kafes operasyonunda son durum! 20 kişi hakim karşısında!

Eskişehir merkezli olarak 5 ilde 300 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen ‘Kafes-18 Operasyonu’ ile çok sayıda suça karıştığı tespit edilerek gözaltına alınan 36 şüpheliden 20’si adliyeye sevk edildi.

KAFES-18 OPEROSYONUNDA YAKALANAN 20 KİŞİ HAKİM KARŞISINDA

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde 12 Aralık günü 06.30 sularında ‘Kafes-18 Operasyonu’ düzenlendi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu ekiplerince, ‘Kafes-18 Operasyonu’ çerçevesinde Eskişehir merkezli olarak Muğla, Diyarbakır, Çanakkale ve Ağrı illerinde, içerisinde eğlence mekanlarının sahipleri ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarının da bulunduğu, eğlence mekanlarında sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında vatandaşların huzurunu bozan, kurdukları organize suç örgütüyle yasadışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde eden 36 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Kafes operasyonunda son durum! 20 kişi hakim karşısında!

Özel harekât desteğiyle yaklaşık 300 polisin yer aldığı operasyonlarda, şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1’i kadın 20 şüpheli, geniş güvenlik tedbirleri eşliğinde elleri arkadan kelepçeli şekilde Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi. Diğer 16 şüphelinin, bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadelerin alınacağı öğrenildi.

Kafes operasyonunda son durum! 20 kişi hakim karşısında!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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