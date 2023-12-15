TPAO'dan yeni petrol müjdesi! ''Dağ-taş, gece-gündüz ve yaz-kış demeden görevdeyiz'' diyerek duyurdu TPAO, son yıllarda petrol ve aramada önemli kademeler kaydederek yapılan başarılı araştırma ve çalışmaların semeresini alarak her geçen gün yeni haberler duyurmaya devam ediyor. TPAO, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla yeni petrol müjdesini ''Dağ-taş, gece-gündüz ve yaz-kış demeden görevdeyiz'' diyerek duyurdu