TPAO'dan yeni petrol müjdesi! ''Dağ-taş, gece-gündüz ve yaz-kış demeden görevdeyiz'' diyerek duyurdu

TPAO'nun "X" hesabından yapılan açıklamada, Cudi-Gabar Dağı bölgesinde yeni saha arama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek üzere Kapanlı-1 sondajına bugün başlıyoruz." denildi.
TPAO'DAN BİR MÜJDELİ HABER DAHA
Açıklamada, sondaj hedefinin 3.130 metre olduğuna işaret edildi.
Açıklamada, "Şırnak’taki mevcut sahalarımıza yenilerini eklemek ve hidrokarbon kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmak için dağ-taş, gece-gündüz ve yaz-kış demeden görevdeyiz." mesajı paylaşıldı.
Cudi-Gabar Dağı bölgesinde yeni saha arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ?️??— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 15, 2023
?Farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek üzere Kapanlı-1 sondajına bugün başlıyoruz.
?Hedefimiz 3.130 metre
Şırnak’taki mevcut sahalarımıza yenilerini eklemek ve hidrokarbon kaynaklarımızı… pic.twitter.com/wBNAOXQRXn
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)