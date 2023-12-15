TPAO'dan yeni petrol müjdesi! ''Dağ-taş, gece-gündüz ve yaz-kış demeden görevdeyiz'' diyerek duyurdu

TPAO, son yıllarda petrol ve aramada önemli kademeler kaydederek yapılan başarılı araştırma ve çalışmaların semeresini alarak her geçen gün yeni haberler duyurmaya devam ediyor. TPAO, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla yeni petrol müjdesini ''Dağ-taş, gece-gündüz ve yaz-kış demeden görevdeyiz'' diyerek duyurdu

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TPAO'dan yeni petrol müjdesi! ''Dağ-taş, gece-gündüz ve yaz-kış demeden görevdeyiz'' diyerek duyurdu

TPAO'nun "X" hesabından yapılan açıklamada, Cudi-Gabar Dağı bölgesinde yeni saha arama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek üzere Kapanlı-1 sondajına bugün başlıyoruz." denildi.

TPAO'DAN BİR MÜJDELİ HABER DAHA

Açıklamada, sondaj hedefinin 3.130 metre olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Şırnak’taki mevcut sahalarımıza yenilerini eklemek ve hidrokarbon kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmak için dağ-taş, gece-gündüz ve yaz-kış demeden görevdeyiz." mesajı paylaşıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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