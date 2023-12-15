Türkiye'deki sokak hayvanları terörünün acı bilançosu! Çoğu çocuk 92 kişi hayatını kaybetti!

Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkı Savunma Derneği kurucusu Murat Pınar, Türkiye'de adeta bir güvenlik sorunu haline gelen sokak hayvanları terörünün acı bilançosunu açıkladı. Murat Pınar "Bir çocuğun bu vahşeti yaşamasına gerek var mı?" diyerek tepki gösterdi.

YAYINLAMA
Google News
Türkiye'deki sokak hayvanları terörünün acı bilançosu! Çoğu çocuk 92 kişi hayatını kaybetti!

Türkiye'nin en büyük güvenlik sorunu haline gelen sokak hayvanları gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Antalya'da 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerin kovalaması sonucu kamyonun altında kalan ve tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar "Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkı Savunma Derneği'ni kurarak, sokak köpeklerinin toplatılmasını, kısırlaştırıldıktan sonra da barınaklarda yaşamasını sağlamak için mücadele ediyor.

Türkiye'deki sokak hayvanları terörünün acı bilançosu! Son 2 yılda ölenlerin sayısını açıkladı! Çoğu çocuk ...

"Başıboş köpek popülasyonunun 15 milyon olduğunu tahmin ediyoruz"

Kızının ölümünden sonra başı boş sokak köpeklerinin toplanmasıyla ilgili sürekli bir mücadele verdiğini ifade eden Pınar, "2022 Yılının Mayıs ayında başlattığımız mücadele çok iyi yerlere geldi. Sokakta ki başıboş köpek popülasyonu o zamanda beri arttı. 10 milyon olarak açıklanan bu sayı şu anda 15 milyon olduğunu tahmin ediyoruz. Aynı zamanda köpeklerin toplanmasında yapılan çalışmalar hız kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın son açıklamasında da bu konuya değindiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın, "Sokak köpeklerinin yerleri barınaklardır" sözünü bir talimat olarak kimse algılamadı. 5199 no'lu kanun değişmediği sürece belediyelerin eli kolu bağlı" dedi.

"Bir çocuğun bu vahşeti yaşamasına gerek var mı?"

Sokak hayvanlarının bir an evvel toplatılması gerektiğini belirten Murat Pınar, "Her geçen gün bir çocuğumuzu kaybediyoruz. En son Perşembe günü Tunahan'ı paramparça ettiler. Babası, "çocuğumu ısırmamışlar, yemişler" diye isyan etti. Bir çocuğun bu vahşeti yaşamasına gerek var mıydı? Çocuklarımızı bu işten kurtarmak için yeni yaşam alanları yapılmasını, elimizden ne imkan varsa kullanıp köpeklerin bir an evvel toplanması gerekiyor. Bu bizim dernek olarak en büyük talebimiz" dedi.

Türkiye'deki sokak hayvanları terörünün acı bilançosu! Son 2 yılda ölenlerin sayısını açıkladı! Çoğu çocuk ...

"40'ı çocuk 92 vatandaş hayatını kaybetti"

Kızının hayatını kaybettiği günden bugüne kadar 40'ı çocuk 92 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Pınar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Kızımı kaybettiğim gün bu mezarın içine girip kefeniyle koyarken ona "başka Mahra'lar ölmesin diye mücadele edeceğim" dedim. Ancak o günden bu güne kadar haberlere düşen, kesin kayıtlı ve teyitli olan yaklaşık 40 çocuğumuzu, 52 de yetişkinimizi kaybettik. Hiçbir faydası olmayan ağzında 42 diş olan hayvan için 92 vatandaşımızı kurban vermişiz. Daha kaç kurban vermemiz gerekiyor ki, herkesin ayaklanıp bu işe el atması gerekiyor. İnşallah bir an evvel bu iş çözülecek."

Türkiye'deki sokak hayvanları terörünün acı bilançosu! Son 2 yılda ölenlerin sayısını açıkladı! Çoğu çocuk ...

Türkiye'deki sokak hayvanları terörünün acı bilançosu! Son 2 yılda ölenlerin sayısını açıkladı! Çoğu çocuk ...

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kartalkaya hazırlıklarını tamamladı, tatilcileri bekliyor!
Kartalkaya hazırlıklarını tamamladı, tatilcileri bekliyor!
İzmir'de 51. kez zabıtalara yakalanan dilenci 3 saatte bakın ne kadar kazanıyor?
İzmir'de 51. kez zabıtalara yakalanan dilenci 3 saatte bakın ne kadar kazanıyor?
Uzman Veteriner, başı boş köpeklerin saldırısından korunmanın yöntemini açıkladı!
Uzman Veteriner, başı boş köpeklerin saldırısından korunmanın yöntemini açıkladı!
Mühendis kardeşler şehir hayatından kaçıp, el ele verip çiftlik kurdular
Mühendis kardeşler şehir hayatından kaçıp, el ele verip çiftlik kurdular
Son Haberler
Bolu’da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü dronla tespit edildi! Bakın kendini nasıl savundu?
Bolu’da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü dronla tespit edildi! Bakın kendini nasıl savundu?
İYİ Partiden İmamoğlu'na çok sert tepki: ''Seni Başkan seçtirmeyeceğiz''
İYİ Partiden İmamoğlu'na çok sert tepki: ''Seni Başkan seçtirmeyeceğiz''
Bolu’da trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti! Nişanlısı gözyaşlarına boğuldu!
Bolu’da trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti! Nişanlısı gözyaşlarına boğuldu!
Bir çocuk daha köpeklerin saldırısından kurtulamadı! Talihsiz çocuğu ısırarak yaraladı!
Bir çocuk daha köpeklerin saldırısından kurtulamadı! Talihsiz çocuğu ısırarak yaraladı!
Uludağ'da belgeselleri aratmayacak görüntüler kaydedildi!
Uludağ'da belgeselleri aratmayacak görüntüler kaydedildi!
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Çok Okunanlar
Seçil Erzan fon vurgununda flaş gelişme! Arda Turan'ın istediği isim listesi mahkeme dosyasında ortaya çıktı, işte o isimler
Seçil Erzan fon vurgununda flaş gelişme! Arda Turan'ın istediği isim listesi mahkeme dosyasında ortaya çıktı, işte o isimler
EYT'liler dikkat! 200 bin kişinin emeklilik başvurusu iptal edildi, İşte 12 maddelik iptal sebebi
EYT'liler dikkat! 200 bin kişinin emeklilik başvurusu iptal edildi, İşte 12 maddelik iptal sebebi
Kar yağacak mı, İstanbul'a Kar ne zaman yağacak, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 15 Aralık Cuma hava durumu
Kar yağacak mı, İstanbul'a Kar ne zaman yağacak, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 15 Aralık Cuma hava durumu
Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor!
Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor!
Kızılçam ormanlarından gelen doğal lezzet çıntar fiyatıyla ete rakip oldu!
Kızılçam ormanlarından gelen doğal lezzet çıntar fiyatıyla ete rakip oldu!
Recep Tayyip Erdoğan isimli gurbetçinin en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak!
Recep Tayyip Erdoğan isimli gurbetçinin en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak!
Yorumlananlar
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu
CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu