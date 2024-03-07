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Aman Dikkat! Meteoroloji 12 il için sarı ve turuncu kod uyarısında bulundu, 7 Mart 2024 Perşembe ülke geneli hava durumu
Meteoroloji genel müdürlüğü 7 Mart 2024 Perşembe günü tüm ülke geneli hava durumu tahminlerini açıklarken 12 il için kar yağışı, şiddetli yağmur ve çiğ konusunda sarı ve turuncu kod uyarılarında bulundu. İşte tüm bu gelişmeler doğrultusunda 7 Mart 2024 Perşembe günü tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.
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