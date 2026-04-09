Pendik'ten Mardin’e İyilik Hareketi

Pendik Kent Konseyi Başkanı Süleyman Yılmaz’ın katılımıyla, 6. Oyuncak Kardeşliği Projesi’nin değerlendirme toplantısı yapıldı.

PESİAD; Pendik Kaymakamlığı, Pendik Belediyesi, Pendik Kent Konseyi ve Pendik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Nisan ayında düzenlenecek etkinlik kapsamında, imkânları kısıtlı köy okullarına destek için bu yıl Midyat bölgesine umut taşıyor.

Minik kalplere destek

Oyuncak ve okul araç-gereçleri, bağışlarla çocuklara ulaştırılacak. kentBireysel bağışlar Pendik Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi’ne teslim edilebilecek. Toplu bağışlar talep edilmesi halinde adreslerden alınacak.

Bağış için son tarih: 27 Mart. Bir çocuğun yüzündeki tebessüm, en büyük iyilik hareketidir. Sen de destek ol, umut büyüsün.