İçişleri Bakanlığı: 12 ilde eş zamanlı operasyonla 14 suç örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 organize suç örgütü çökertildi. 4 milyar lirayı aşan hesap hareketi tespit edilen 83 şüpheliden 49'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye genelinde huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında dev bir operasyona imza atıldığı belirtildi. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 12 ilde faaliyet gösteren 14 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

4 MİLYAR LİRALIK KARANLIK AĞ DEŞİFRE EDİLDİ

Bakanlık, düzenlenen operasyonlar neticesinde toplam 4 milyar 119 milyon TL tutarında hesap hareketi tespit edilen 83 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan şüphelilerden 49’unun çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, 23’ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı ifade edilirken, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

ZEHİR TACİRLERİNDEN TEFECİLERE KADAR KİMSE KAÇAMADI

İl Jandarma Komutanlıklarınca titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, suç örgütlerinin illere göre dağılımı ve işledikleri suçlar detaylandırıldı. Yapılan tespitlere göre şüphelilerin;

Erzurum, Kırklareli ve Van'da göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini yürüttükleri,

İstanbul ve Ankara'da uyuşturucu ticaretini organize bir yapıda sürdürdükleri,

Aydın ve Yozgat'ta nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştıkları,

Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları,

Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon'da ise tefecilik yaparak vatandaşları mağdur ettikleri belirlendi.

"HİÇBİR SUÇLUNUN HUZURU BOZMASINA MÜSAADE ETMİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı, halkın huzurunu kaçıran hiçbir suç oluşumuna geçit verilmeyeceğinin altını çizerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir suçlunun şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın huzurunu bozmasına müsaade etmiyor, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Açıklamanın sonunda, operasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği geçen KOM Daire Başkanlığı, Jandarma personeli ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi. Söz konusu şahıslar hakkında savcılıklarca başlatılan geniş kapsamlı soruşturmaların sürdüğü kaydedildi.

Pendik'ten Mardin’e İyilik Hareketi

PESİAD’dan İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine 'Girişimcilik' dersi

Tuzla’da 23 Nisan coşkusu E-Sporla buluşuyor