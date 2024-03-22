JPMorgan, Bitcoin’de yaşanan düzeltmeyle beraber kar satışlarına dikkat çekti…

Kripto para piyasaları, Çarşamba günü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından sonra toparlanmadan önce Bitcoin (BTC) fiyatının %15'in üzerinde düşmesiyle geçen hafta keskin bir düzeltme yaşadı.

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JPMorgan (JPM) Perşembe günü bir araştırma raporunda, konumlandırmanın hala aşırı satın alım gibi göründüğü için satışın bitmemiş olabileceğini söyledi.

JPMORGAN ANALİSTLERİNDEN ÖNEMLİ YORUM

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler, "Piyasada, yıl sonuna kadar fiyatların önemli ölçüde artması ihtimali konusunda önemli bir iyimserlik var. Bu iyimserliğin önemli bir bileşeni, spot borsa yatırım fonları (ETF'ler) aracılığıyla Bitcoin talebinin, yarılanma olayından sonra Bitcoin arzının azalmasında bile aynı hızda devam edeceği görüşünden kaynaklanmaktadır" diye yazdı.

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Bununla birlikte, banka, spot bitcoin ETF'lerine net girişlerin hızının önemli ölçüde yavaşladığını ve geçen hafta kaydedilen önemli bir çıkışla belirtiyor. Yazarlar,

“Spot Bitcoin ETF akış resminin sürekli bir tek yönlü net akış olarak nitelendirileceği fikrine meydan okuyor. Aslında, Halving olayına yaklaşırken, özellikle geçen haftanın düzeltmesine rağmen hala aşırı satın alınan bir konumlandırma zeminine karşı, bu kar alımının devam etme olasılığı daha yüksek.”

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