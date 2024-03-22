Hasta olana emeklilik avantajı! Listedeki hastalık sizde varsa hemen emekli olacaksınız

Malulen emeklilik çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmesiyle birlikte, belirli sağlık sorunları yaşayan ve iş gücü kapasitesini önemli ölçüde azaltan seçenekler mevcuttur. Gerekli şartları karşılayan çalışanlar, yasal haklarını kullanarak erken emekli olabiliyorlar.

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18 Hastalık Neler?

Kanser

Epilepsi

Parkinson hastalığı

Beyin tümörleri

Behçet hastalığı

Organ nakli (kemik iliği hariç)

AIDS

Tüberküloz

Siroz

Zeka geriliği

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Multipl skleroz (MS)

Serebral palsi

Felç

Uzuv kayıpları

Demans

Görme kaybı

Erken Emeklilik Koşulları Nelerdir?

Çalışanın en az on yıl sigortalı olarak çalışması, 1800 gün prim ödemesi ve sigortalı olarak işe başlamak

-Maluliyet raporu ile resmi olarak belgelenir -Emeklilik başvurusu için en az %60 oranında iş gücü kaybı yaşarlar -Ciddi sağlık sorunları nedeniyle hayatlarını sürdüremeyenler