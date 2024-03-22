Hasta olana emeklilik avantajı! Listedeki hastalık sizde varsa hemen emekli olacaksınız

Malulen emeklilik çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmesiyle birlikte, belirli sağlık sorunları yaşayan ve iş gücü kapasitesini önemli ölçüde azaltan seçenekler mevcuttur. Gerekli şartları karşılayan çalışanlar, yasal haklarını kullanarak erken emekli olabiliyorlar.
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18 Hastalık Neler?
- Kanser
- Epilepsi
- Parkinson hastalığı
- Beyin tümörleri
- Behçet hastalığı
- Organ nakli (kemik iliği hariç)
- AIDS
- Tüberküloz
- Siroz
- Zeka geriliği
- Şizofreni
- Bipolar bozukluk
- Multipl skleroz (MS)
- Serebral palsi
- Felç
- Uzuv kayıpları
- Demans
- Görme kaybı
Erken Emeklilik Koşulları Nelerdir?
Çalışanın en az on yıl sigortalı olarak çalışması, 1800 gün prim ödemesi ve sigortalı olarak işe başlamak
-Maluliyet raporu ile resmi olarak belgelenir -Emeklilik başvurusu için en az %60 oranında iş gücü kaybı yaşarlar -Ciddi sağlık sorunları nedeniyle hayatlarını sürdüremeyenler