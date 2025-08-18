İzmir'in artık kokusu çıktı! Vatandaşlar çöp yığınlarının arasından burnunu tuta tuta geçip gidiyor!

İzmir'in artık kokusu çıktı! Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöp yığınları ve oluşan kötü koku, vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşlar çöp yığınlarının arasından burnunu tuta tuta geçip gidiyor...

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöp yığınları ve oluşan kötü koku, vatandaşları çileden çıkardı. Çöpler kaldırımlara ve yollara taşıyor. İşte İzmir'in iki ilçesindeki son durum...

Konak'ta 1. Kadriye ile Tınaztepe mahallelerinde toplanmayan çöpler, yollara ve kaldırımlara taştı, sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü koku yayıldı.

Buca ilçesinin bazı bölgelerinde ise konteynerlerdeki çöplerin alındığı, çevreye taşan atıkların toplanmadığı görüldü.

Konak ilçesinde yaşayan Mülkiye Dağhan, yetkililerden uzun süredir devam eden çöp sorununa çözüm bulmalarını beklediklerini söyledi. Dağhan, "Her şey göz önünde. Sokaklarımız leş gibi kokuyor. Her zaman pislik dolu. Mahalleli olarak buraları süpürüyoruz. Belediye bir şey yapmıyor." dedi.

Mehmet Sait Duman da kötü koku nedeniyle evde duramadığını belirterek, şunları söyledi:

"Aşağı yukarı bir iki aydır bütün sokaklar böyle. Mahalle, bu kokuyla ne yapacak? Allah'tan ekstra ilaç atılıyor. İlaç atılmasa daha çok kokar. Bu çöp kokusuna, pisliğe kim yanaşabilir?"

