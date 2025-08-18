  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. İzmir'in artık kokusu çıktı! Vatandaşlar çöp yığınlarının arasından burnunu tuta tuta geçip gidiyor!

İzmir'in artık kokusu çıktı! Vatandaşlar çöp yığınlarının arasından burnunu tuta tuta geçip gidiyor!

İzmir'in artık kokusu çıktı! Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöp yığınları ve oluşan kötü koku, vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşlar çöp yığınlarının arasından burnunu tuta tuta geçip gidiyor...

İzmir'in artık kokusu çıktı! Vatandaşlar çöp yığınlarının arasından burnunu tuta tuta geçip gidiyor!
Yayınlanma:

İzmir'in artık kokusu çıktı! Vatandaşlar çöp yığınlarının arasından burnunu tuta tuta geçip gidiyor!

İzmir'in artık kokusu çıktı! Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöp yığınları ve oluşan kötü koku, vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşlar çöp yığınlarının arasından burnunu tuta tuta geçip gidiyor...

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöp yığınları ve oluşan kötü koku, vatandaşları çileden çıkardı. Çöpler kaldırımlara ve yollara taşıyor. İşte İzmir'in iki ilçesindeki son durum...

İzmir'in artık kokusu çıktı! Vatandaşlar çöp yığınlarının arasından burnunu tuta tuta geçip gidiyor!

Konak'ta 1. Kadriye ile Tınaztepe mahallelerinde toplanmayan çöpler, yollara ve kaldırımlara taştı, sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü koku yayıldı.

Buca ilçesinin bazı bölgelerinde ise konteynerlerdeki çöplerin alındığı, çevreye taşan atıkların toplanmadığı görüldü.

İzmir'in artık kokusu çıktı! Vatandaşlar çöp yığınlarının arasından burnunu tuta tuta geçip gidiyor!

Konak ilçesinde yaşayan Mülkiye Dağhan, yetkililerden uzun süredir devam eden çöp sorununa çözüm bulmalarını beklediklerini söyledi. Dağhan, "Her şey göz önünde. Sokaklarımız leş gibi kokuyor. Her zaman pislik dolu. Mahalleli olarak buraları süpürüyoruz. Belediye bir şey yapmıyor." dedi.

İzmir'in artık kokusu çıktı! Vatandaşlar çöp yığınlarının arasından burnunu tuta tuta geçip gidiyor!

Mehmet Sait Duman da kötü koku nedeniyle evde duramadığını belirterek, şunları söyledi:

"Aşağı yukarı bir iki aydır bütün sokaklar böyle. Mahalle, bu kokuyla ne yapacak? Allah'tan ekstra ilaç atılıyor. İlaç atılmasa daha çok kokar. Bu çöp kokusuna, pisliğe kim yanaşabilir?"

İzmir'in artık kokusu çıktı! Vatandaşlar çöp yığınlarının arasından burnunu tuta tuta geçip gidiyor!

İzmir'in artık kokusu çıktı! Vatandaşlar çöp yığınlarının arasından burnunu tuta tuta geçip gidiyor!

İzmir'in artık kokusu çıktı! Vatandaşlar çöp yığınlarının arasından burnunu tuta tuta geçip gidiyor!

Kıbrıs'ta kumarhanede görüntülenmişti! Tanju Özcan'dan olay açıklama: Mal bulmuş gibi atlama iblisKıbrıs'ta kumarhanede görüntülenmişti! Tanju Özcan'dan olay açıklama: Mal bulmuş gibi atlama iblis

Aydın'da akıl almaz olay! Polis memuru eşini öldürüp resmini çekti!Aydın'da akıl almaz olay! Polis memuru eşini öldürüp resmini çekti!

Kapadokya gezisi berbat oldu: Navigasyon ile giden sürücü aracı ile bakın nasıl mahsur kaldı!Kapadokya gezisi berbat oldu: Navigasyon ile giden sürücü aracı ile bakın nasıl mahsur kaldı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Aydın'da akıl almaz olay! Polis memuru eşini öldürüp resmini çekti!
Aydın'da akıl almaz olay! Polis memuru eşini öldürüp resmini çekti!
Kapadokya gezisi berbat oldu: Navigasyon ile giden sürücü aracı ile bakın nasıl mahsur kaldı!
Kapadokya gezisi berbat oldu: Navigasyon ile giden sürücü aracı ile bakın nasıl mahsur kaldı!
Hazine ve Maliye bakanlığı önünde Sendika başkanlarından dikkat çeken tepki: Alnını karışlarım!
Hazine ve Maliye bakanlığı önünde Sendika başkanlarından dikkat çeken tepki: Alnını karışlarım!
CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na nisbet: Aydın mitingi için çağrı yaptı!
CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na nisbet: Aydın mitingi için çağrı yaptı!
Son dakika: Deprem Balıkesir'i bir kez daha salladı!
Son dakika: Deprem Balıkesir'i bir kez daha salladı!
Jrokez takipçilerini yasa boğdu: Jrokez kimdir? Oğuzhan Dalgakıran neden öldü?
Jrokez takipçilerini yasa boğdu: Jrokez kimdir? Oğuzhan Dalgakıran neden öldü?
Son dakika! Memurlar bugün iş bırakıyor: İlk adımı İZBAN attı!
Son dakika! Memurlar bugün iş bırakıyor: İlk adımı İZBAN attı!