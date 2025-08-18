Aydın'da akıl almaz olay! Polis memuru eşini öldürüp resmini çekti!

Aydın'da akıl almaz olay! Nazilli ilçesinde Bir polis memuru boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu. Hayatını kaybeden eşinin bir de fotoğrafını çeken polis memuru gözaltına alındı.

İddialara göre saldırının ardından iki çocuk babası H.D, eşinin yerde yatan fotoğrafını çekti. Çevredeki esnaf ise zanlının elinden silahını alarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, meslektaşlarını gözaltına aldı.

AYDIN Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D, boşanma aşamasındaki eşi Burcu D'nin Zafer Mahallesi 107 Sokak'taki iş yerine gitti.

Kadın başka işyerine sığındı ama...

Eşinin geldiğini gören Burcu D, kaçarak bir çeyiz dükkanına sığındı. H.D. burada eşine 5 el ateş etti.

Vurup fotoğrafını çekti

Hastanede yaşamını yitirdi

Ağır yaralanan Burcu D. ambulansla götürüldüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, meslektaşlarını gözaltına aldı.

