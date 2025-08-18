  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Aydın'da akıl almaz olay! Polis memuru eşini öldürüp resmini çekti!

Aydın'da akıl almaz olay! Polis memuru eşini öldürüp resmini çekti!

Aydın'da akıl almaz olay! Nazilli ilçesinde Bir polis memuru boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu. Hayatını kaybeden eşinin bir de fotoğrafını çeken polis memuru gözaltına alındı.

Aydın'da akıl almaz olay! Polis memuru eşini öldürüp resmini çekti!
Yayınlanma:

Aydın'da akıl almaz olay! Polis memuru eşini öldürüp resmini çekti!

Aydın'da akıl almaz olay! Nazilli ilçesinde Bir polis memuru boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu. Hayatını kaybeden eşinin bir de fotoğrafını çeken polis memuru gözaltına alındı.

İddialara göre saldırının ardından iki çocuk babası H.D, eşinin yerde yatan fotoğrafını çekti. Çevredeki esnaf ise zanlının elinden silahını alarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, meslektaşlarını gözaltına aldı.

Aydın'da akıl almaz olay! Polis memuru eşini öldürüp resmini çekti!

AYDIN Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D, boşanma aşamasındaki eşi Burcu D'nin Zafer Mahallesi 107 Sokak'taki iş yerine gitti.

Kadın başka işyerine sığındı ama...
Eşinin geldiğini gören Burcu D, kaçarak bir çeyiz dükkanına sığındı. H.D. burada eşine 5 el ateş etti.

Aydın'da akıl almaz olay! Polis memuru eşini öldürüp resmini çekti!

Vurup fotoğrafını çekti

Olaya tanık olanların iddialara göre saldırının ardından iki çocuk babası H.D, eşinin yerde yatan fotoğrafını çekti. Çevredeki esnaf ise zanlının elinden silahını alarak etkisiz hale getirdi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Ağır yaralanan Burcu D. ambulansla götürüldüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, meslektaşlarını gözaltına aldı.

Kapadokya gezisi berbat oldu: Navigasyon ile giden sürücü aracı ile bakın nasıl mahsur kaldı!Kapadokya gezisi berbat oldu: Navigasyon ile giden sürücü aracı ile bakın nasıl mahsur kaldı!

Hazine ve Maliye bakanlığı önünde Sendika başkanlarından dikkat çeken tepki: Alnını karışlarım!Hazine ve Maliye bakanlığı önünde Sendika başkanlarından dikkat çeken tepki: Alnını karışlarım!

Kuaförde korku dolu anlar: Saç kurutma makinesi kadının elinde bomba gibi patladı!Kuaförde korku dolu anlar: Saç kurutma makinesi kadının elinde bomba gibi patladı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
İzmir'in artık kokusu çıktı! Vatandaşlar çöp yığınlarının arasından burnunu tuta tuta geçip gidiyor!
İzmir'in artık kokusu çıktı! Vatandaşlar çöp yığınlarının arasından burnunu tuta tuta geçip gidiyor!
Kapadokya gezisi berbat oldu: Navigasyon ile giden sürücü aracı ile bakın nasıl mahsur kaldı!
Kapadokya gezisi berbat oldu: Navigasyon ile giden sürücü aracı ile bakın nasıl mahsur kaldı!
Hazine ve Maliye bakanlığı önünde Sendika başkanlarından dikkat çeken tepki: Alnını karışlarım!
Hazine ve Maliye bakanlığı önünde Sendika başkanlarından dikkat çeken tepki: Alnını karışlarım!
CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na nisbet: Aydın mitingi için çağrı yaptı!
CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na nisbet: Aydın mitingi için çağrı yaptı!
Son dakika: Deprem Balıkesir'i bir kez daha salladı!
Son dakika: Deprem Balıkesir'i bir kez daha salladı!
Jrokez takipçilerini yasa boğdu: Jrokez kimdir? Oğuzhan Dalgakıran neden öldü?
Jrokez takipçilerini yasa boğdu: Jrokez kimdir? Oğuzhan Dalgakıran neden öldü?
Son dakika! Memurlar bugün iş bırakıyor: İlk adımı İZBAN attı!
Son dakika! Memurlar bugün iş bırakıyor: İlk adımı İZBAN attı!