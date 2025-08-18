  1. Anasayfa
  3. Kapadokya gezisi berbat oldu: Navigasyon ile giden sürücü aracı ile bakın nasıl mahsur kaldı!

Yayınlanma:

Kapadokya'da navigasyon hatasıyla yanlış yola giren bir sürücü, aracını kurtarırken yaşadıklarını esprili bir dille paylaşarak, "Düştüğü kuyudan nasıl çıkılır adlı çalışmam" ifadelerini kullandı.

Kapadokya'da araç kullanan bir sürücü, navigasyonun yönlendirmesiyle yanlış yola girince aracını çıkarmakta güçlük çekti. Yaşadığı anları esprili bir dille paylaşan sürücü, "Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkılır adlı çalışmam" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede ilgi görürken, sürücünün mizahi yaklaşımı sosyal medyada gündem oldu.

