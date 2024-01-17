Emeklilere ek zam belli oldu: E-devlet çöktü

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılacağını duyurmasının ardından vatandaşlar E-devlete akın etti. Maaşlarının ne kadar olduğunu öğrenmek için hesaplama ve sorgulama işlemleri yapmak isteyenler, çeşitli sistemlere bağlanamadı.

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Emeklilere ek zam belli oldu: E-devlet çöktü

Emeklilere yapılan yüzde 5 ek zamanın ardından en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükselmesinin ardından vatandaşlar e-devletten sorgulama yapmak için akın etti. Ancak sistem yoğunluk nedeniyle çöktü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacağını açıkladı. Ek bir artışla en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükselecek. Erdoğan, "SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına nispeten daha düşük artış alan aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı %42,6'ya yükseleceğini belirtti.

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E-Devlet Çöktü

Emeklilere yapılan zammın açıklanmasının ardından insanlar e-devlet sistemine akın etti.

Vatandaşlar hem mobil hem de web sitesi üzerinden emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemlerini yapmak istediklerinde 'servis hatası' ve 'bu sayfa çalışmıyor' uyarılarıyla karşılaştı.

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