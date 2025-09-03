  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. İzmir'de vicdanları sızlatan olay: Torununu acımasızca döven babaanne gözaltına alındı!

İzmir'de vicdanları sızlatan olay: Torununu acımasızca döven babaanne gözaltına alındı!

İzmir'in Konak ilçesinde anne babası ayrılınca babaannesiyla yaşamak zorunda kalan 7 yaşındaki çocuğun, acımasızca dayaklara, maruz kaldığı anlar sosyal medyada yayılması üzerine polis harekete geçti.

Yayınlanma:

İzmir'de vicdanları sızlatan olay: Torununu acımasızca döven babaanne gözaltına alındı!

İzmir'in Konak ilçesinde anne babası ayrılınca babaannesiyla yaşamak zorunda kalan 7 yaşındaki çocuğun, acımasızca dayaklara, maruz kaldığı anlar sosyal medyada yayılması üzerine polis harekete geçti.

İzmir'in Konak ilçesinde F.Ş. isimli babaannenin, 7 yaşındaki torunu M.E.Ş'yi darbettiği anların sosyal medyada yayılması üzerine polis harekete geçti. F.Ş., gözaltına alınırken çocuk ise devlet koruması altına alındı.

İzmir'de vicdanları sızlatan olay: Torununu acımasızca döven babaanne gözaltına alındı!

Edinilen bilgiye göre, Konak ilçesinde annesi ile babası ayrıldıktan sonra velayeti babasına verilen 7 yaşındaki M.E.Ş., babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte aynı evde yaşamaya başladı.

BABAANNESİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Babanın işte olan M.E.Ş., babaanne F. Ş. tarafından darbedildi.

İddiaya göre, sürekli şiddete uğrayan çocuğun değişik zamanlarda darbedilme görüntüleri cep telefonu kamerası tarafından gizlice kaydedildi.

ÇOCUK DEVLET KORRUMASINA ALINDI

Görüntüler sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti.

Babaanne polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çocuk ise pedagog eşliğinde devlet korumasına alındı.

CHP İstanbul İl kongresi iptal davası açan özlem erkan kimdir nerelidir CHP'de görevi ne?CHP İstanbul İl kongresi iptal davası açan özlem erkan kimdir nerelidir CHP'de görevi ne?

Sıfır araç almak isteyenlere güzel haber! Togg, avantajlı faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekli yeni kampanyasını duyurduSıfır araç almak isteyenlere güzel haber! Togg, avantajlı faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekli yeni kampanyasını duyurdu

TÜİK milyonları ilgilendiren 2025 Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladıTÜİK milyonları ilgilendiren 2025 Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Otobüs terminalinde akıl almaz görüntüler: Kızına öfkelenen baba tüfekle ateş etti!
Otobüs terminalinde akıl almaz görüntüler: Kızına öfkelenen baba tüfekle ateş etti!
Bursa’da dehşet anları: Önce çocuğunu, sonra kendisini 3’üncü kattan aşağı attı!
Bursa’da dehşet anları: Önce çocuğunu, sonra kendisini 3’üncü kattan aşağı attı!
Meteorolojiden il il sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 2 Eylül hava durumu
Meteorolojiden il il sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak? 2 Eylül hava durumu
Beşiktaş'ta çöpte cesedi bulunan bebeğin annesi bulundu: İfadesi kan dondurdu!
Beşiktaş'ta çöpte cesedi bulunan bebeğin annesi bulundu: İfadesi kan dondurdu!
Susuzluk çeken İzmirli halkın yardım çığlığı! Afrika'da su kuyusu açan derneklerden yardım istediler
Susuzluk çeken İzmirli halkın yardım çığlığı! Afrika'da su kuyusu açan derneklerden yardım istediler
Akın Gürlek'e büyük şok: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiayı doğruladı
Akın Gürlek'e büyük şok: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiayı doğruladı
30 Ağustos zafer bayramının 103. yılında Erdoğan'dan Anıtkabir Özel Defteri'ne kritik mesaj: Devletimiz her türlü tedbiri almakta
30 Ağustos zafer bayramının 103. yılında Erdoğan'dan Anıtkabir Özel Defteri'ne kritik mesaj: Devletimiz her türlü tedbiri almakta