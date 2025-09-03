İzmir'de vicdanları sızlatan olay: Torununu acımasızca döven babaanne gözaltına alındı!

İzmir'in Konak ilçesinde anne babası ayrılınca babaannesiyla yaşamak zorunda kalan 7 yaşındaki çocuğun, acımasızca dayaklara, maruz kaldığı anlar sosyal medyada yayılması üzerine polis harekete geçti.

İzmir'in Konak ilçesinde F.Ş. isimli babaannenin, 7 yaşındaki torunu M.E.Ş'yi darbettiği anların sosyal medyada yayılması üzerine polis harekete geçti. F.Ş., gözaltına alınırken çocuk ise devlet koruması altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konak ilçesinde annesi ile babası ayrıldıktan sonra velayeti babasına verilen 7 yaşındaki M.E.Ş., babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte aynı evde yaşamaya başladı.

BABAANNESİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Babanın işte olan M.E.Ş., babaanne F. Ş. tarafından darbedildi.

İddiaya göre, sürekli şiddete uğrayan çocuğun değişik zamanlarda darbedilme görüntüleri cep telefonu kamerası tarafından gizlice kaydedildi.

ÇOCUK DEVLET KORRUMASINA ALINDI

Görüntüler sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti.

Babaanne polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çocuk ise pedagog eşliğinde devlet korumasına alındı.

