İzmir'de 51. kez zabıtalara yakalanan dilenci 3 saatte bakın ne kadar kazanıyor?

İzmir'de sürekli dilenerek para kazanan bir şahıs zabıtaların 51. kez kendisini yakalaması üzerine idari para cezası kesildi. Zabıtalar tarafından dilendiği paralara el koyulurken sorguda 3 saatte ne kadar para kazandığını açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
İzmir'de 51. kez zabıtalara yakalanan dilenci 3 saatte bakın ne kadar kazanıyor?

İzmir'de geçtiğimiz aylarda bir cuma namazı çıkışında dilenerek yüklü miktarda topladığı para ile yakalanan dilenci, 51'inci kez zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinde bin 700 lira para bulunan dilenci, parayı 3 saatte topladığını söyledi.

İzmir'de 51. kez zabıtalara yakalanan dilenci 3 saatte bakın ne kadar kazanıyor?

DİLENİRKEN 51.KEZ YAKALANDI

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, duygu sömürüsü yaparak kolay yoldan para kazanan dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Daha önce hakkında 50 kez işlem yapıldığı öğrenilen M.M., dilenirken zabıta ekipleri tarafından yine yakalandı. Üzerinde bin 700 lira para bulunan dilenci, sabah 09.00'da dilenmeye başladığını, paraları da 3 saatte topladığını söyledi.

BİR DAHA DİLENMEMEYE SÖZ VERDİ

Zabıta ekipleri tarafından yakalanan M.M., sabah 09.00'da işe koyulduğunu, insanlardan dilenerek para topladığını, bir daha yapmayacağını söyleyerek söz verdi. Üzerindeki bin 700 liraya zabıta ekipleri tarafından el konulan M.M.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 617 TL idari işlem uygulandı.

Herkes bu kadını konuşuyor! Boşanma davasına gelin arabasıyla gitti, aracın arkasındaki yazıyı okuyanlar şaştı kaldıHerkes bu kadını konuşuyor! Boşanma davasına gelin arabasıyla gitti, aracın arkasındaki yazıyı okuyanlar şaştı kaldı

Ali Koç toplantı sonrası basın mesuplarına yaptığı açıklamada TFF'ye yüklendi!Ali Koç toplantı sonrası basın mesuplarına yaptığı açıklamada TFF'ye yüklendi!

İkiz plakalı korsan minibüs sürücüsüne tam 42 bin 401 TL ceza kesildi!İkiz plakalı korsan minibüs sürücüsüne tam 42 bin 401 TL ceza kesildi!

İstanbul E-5'de seyir halindeki araç bir anda alev aldı!İstanbul E-5'de seyir halindeki araç bir anda alev aldı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Uzman Veteriner, başı boş köpeklerin saldırısından korunmanın yöntemini açıkladı!
Uzman Veteriner, başı boş köpeklerin saldırısından korunmanın yöntemini açıkladı!
Mühendis kardeşler şehir hayatından kaçıp, el ele verip çiftlik kurdular
Mühendis kardeşler şehir hayatından kaçıp, el ele verip çiftlik kurdular
Uludağ'da belgeselleri aratmayacak görüntüler kaydedildi!
Uludağ'da belgeselleri aratmayacak görüntüler kaydedildi!
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Son Haberler
İzmir'de 51. kez zabıtalara yakalanan dilenci 3 saatte bakın ne kadar kazanıyor?
İzmir'de 51. kez zabıtalara yakalanan dilenci 3 saatte bakın ne kadar kazanıyor?
İsrailli yetkiliden hayatını kaybeden Saadet Partili milletvekili için tepki çeken açıklama! "İsrail'den nefret etmek ..."
İsrailli yetkiliden hayatını kaybeden Saadet Partili milletvekili için tepki çeken açıklama! "İsrail'den nefret etmek ..."
Herkes bu kadını konuşuyor! Boşanma davasına gelin arabasıyla gitti, aracın arkasındaki yazıyı okuyanlar şaştı kaldı!
Herkes bu kadını konuşuyor! Boşanma davasına gelin arabasıyla gitti, aracın arkasındaki yazıyı okuyanlar şaştı kaldı!
Ali Koç toplantı sonrası basın mesuplarına yaptığı açıklamada TFF'ye yüklendi!
Ali Koç toplantı sonrası basın mesuplarına yaptığı açıklamada TFF'ye yüklendi!
Kızılçam ormanlarından gelen doğal lezzet çıntar fiyatıyla ete rakip oldu!
Kızılçam ormanlarından gelen doğal lezzet çıntar fiyatıyla ete rakip oldu!
Recep Tayyip Erdoğan isimli gurbetçinin en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak!
Recep Tayyip Erdoğan isimli gurbetçinin en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak!
Çok Okunanlar
Herkes bu kadını konuşuyor! Boşanma davasına gelin arabasıyla gitti, aracın arkasındaki yazıyı okuyanlar şaştı kaldı!
Herkes bu kadını konuşuyor! Boşanma davasına gelin arabasıyla gitti, aracın arkasındaki yazıyı okuyanlar şaştı kaldı!
FED kararı sonrası biri düşüşe biri yükselişe geçti! Altın ve dövizde son durum ne, Dolar Euro kaç TL
FED kararı sonrası biri düşüşe biri yükselişe geçti! Altın ve dövizde son durum ne, Dolar Euro kaç TL
BİM 13-19 Aralık 2023 Kataloğu yayınlandı: Bu hafta güncel indirimli ürün listesi, Yiyecekten içeceğe, temizlik malzemesinden..
BİM 13-19 Aralık 2023 Kataloğu yayınlandı: Bu hafta güncel indirimli ürün listesi, Yiyecekten içeceğe, temizlik malzemesinden..
Fenomenlere operasyon, yeni gözaltılar var! sosyal medyadan pornografik yayın yapıyorlardı
Fenomenlere operasyon, yeni gözaltılar var! sosyal medyadan pornografik yayın yapıyorlardı
Herşeyin küle döndüğü konteynerde Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına zarar gelmedi!
Herşeyin küle döndüğü konteynerde Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına zarar gelmedi!
Uzmanlar uyardı: Sarı ve kırmızı etiketli asansörler kırmızı çizginiz olsun! Asla kullanmayın!
Uzmanlar uyardı: Sarı ve kırmızı etiketli asansörler kırmızı çizginiz olsun! Asla kullanmayın!
Yorumlananlar
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'