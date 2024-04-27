Sıcak Gelişme: İYİ Parti Yeni Genel Başkanı belli oldu

Siyasetin merak ettiği İYİ Parti, 5. Olağanüstü Kurultayı gerçekleşti. Kimin yeni genel başkanı olacağı merak ediliyordu. Akşam saatlerinde İYİ Parti’nin Genel Başkanı 3. Tur seçiminin ardından belli oldu.

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Sıcak Gelişme: İYİ Parti Yeni Genel Başkanı belli oldu

27 Nisan Cumartesi günü İYİ Parti’nin Olağanüstü Kurultayı yapıldı. Meral Akşener’den sora partide ilk defa ikinci bir genel başkan seçimi yapıldı.

3. tura kalan seçimde iki aday yarıştı. Koray Aydın ile Müsavat Dervişoğlu arasında geçen bir yarış oldu.

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MÜSAVAT DERViŞOĞLU KAZANDI

5. Olağanüstü Kurultayı’nda seçim yapıldı. Yeni genel başkan 3. tur seçimiyle belli oldu. 3. turda Koray Aydın’ı geride bırakan Müsavat Dervişoğlu, partinin ikinci genel başkanı oldu.

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MERAL AKŞENER’DEN VEDA

Olağanüstü Kurultay’da konuşan Meral Akşener, vedasına sözleriyle damga vurdu. Akşener, 19 dakikalık yaptığı konuşmadan Kennedy sözleriyle dikkat çekti;

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“Kennedy'nin çok meşhur bir sözü vardır; 'Zaferin bin babası vardır, mağlubiyet yetimdir' der. İşte ben o bin babanın kaçıştığı yerde o yetim mağlubiyeti öksüz bırakmadım. Haksız olduğumuz için değil söz verdiğim için bırakmadım başarısızlığı ben aldım artık, başarıyı sizler yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim artık, hesabı siz tutacaksınız.”

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