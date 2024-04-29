İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu Genel başkanlığındaki Partinin yeni GİK ve MDK üyeleri belli oldu İYİ Parti'de hafta sonu Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Tolga Akalın ve Günay Kodaz'ın genel başkanlık için yarıştığı kongrede, üçüncü turda 611 oy ile partinin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun seçilmesinden sonra, Partinin yeni GİK ve MDK üyeleri de belli oldu.