İsviçre’ye işçi olarak gidebilirsiniz! İsviçre işçi alımı başvurusu

İsviçre işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Binlerce işçi alımına ilişkin detayları haberimizde görebilirsiniz.

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İsviçre’ye işçi olarak gidebilirsiniz! İsviçre işçi alımı başvurusu

Avrupa'da yaşlı nüfus artırken İsviçre'de genç işçi bulmak zorlaştı. İşçi sıkıntısı çeken İsviçre, yurt dışından işçi almaya başlayacağını duyurdu. Bu doğrultuda birçok ülke belirlenirken Türkiye de bunlara dahil edildi.

Yayımlanan açıklamalarda, 4400 İsviçre Frangı maaşıyla çalıştırılmak üzere yaklaşık 85 bin işçi alınacağı belirtildi. Ayrıca, en çok personel alımı yapılacak pozisyonlar hakkında bilgiler de geldi.

İsviçre Personel Alımı Yapılacak

Yayımlanan ilanlar, turizm alanında hizmet personeli, mühendis, hemşire, hasta bakıcı, güvenlik görevlisi, yaşlı bakıcısı, teknisyen, temizlik görevlisi, garson, aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonları için en fazla iş başvurusu yapılacağını gösteriyor.

İsviçre, tüm dünyadaki en yüksek asgari ücretli ülkedir. Bu ülkede en düşük ücret 4400 frank. Mevcut döviz kuruna göre de 138 bin 945 TL.

İsviçre İş İlanı Sayfaları

İşçi ilanlarının tümü bu adreste yer alıyor => https://www.adecco.ch/en-us/

“https://www.jobs.ch/en/”

“https://job-room.ch/home/job-seeker”

“https://www.jobup.ch/en/”

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