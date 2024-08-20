Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor! Çok az kaldı, 12 bin 978 lira cezası var

İçişleri Bakanlığı, milyonlarca ehliyet sahibini etkileyen önemli bir açıklama yaptı. 26 yaşından küçük sürücüler, gerekli şartları yerine getirmedikleri takdirde 12 bin 978 TL ceza ödeyecekler.

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Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor! Çok az kaldı, 12 bin 978 lira cezası var

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip sürücü belgelerinde önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Bu değişiklikler nedeniyle, 31 Aralık 2015 tarihinden önce alınmış eski ehliyetlere sahip sürücülerin ehliyetlerini yenileme hakkı 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Eski ehliyet sahibi sürücülerin en gençlerinin 26 yaşını geçtiği bildirildi. Bununla birlikte, uyarılara rağmen yaklaşık 3 milyon sürücünün ehliyetlerini henüz yenilemediği bildirildi.

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12 Bin 978 Lira Cezası Var

İçişleri Bakanlığı, belirlenen süre içinde ehliyetlerini yenilemeyen sürücülerin trafikten men edileceğini ve 2025 yılından itibaren eski tip ehliyetle yola çıkanlara 12 bin 978 TL para cezası uygulanacağını duyurdu. Bu süre kısaldıkça, nüfus müdürlüklerine ehliyet yenileme başvuruları arttı.

Ehliyet yenileme süreci, eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için gerekli prosedürleri ve belgeleri kapsamlı bir şekilde açıklıyor.

Ehliyet yenileme işlemi için 15 TL ücret alınması ve aşağıdaki belgeler gereklidir:

Sürücü Sağlık Raporu, Kimlik Belgesi, Sürücü belgesi için değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı, kan grubunu gösterir belge veya yazılı beyan, Adli Sicil Belgesi. Adli Sicil Belgesi elektronik olarak sistem tarafından kontrol edilmektedir ve E-devlet aracılığıyla da alınabilir.)

Ek olarak, ehliyet yenileme ücretinin ödendiğine dair banka dekontunun sunulması gerekmektedir. Ödemenin yapılabileceği bankalar arasında Akbank, Türkiye Vakıflar Bankası, TC Ziraat Bankası ve PTT Bank yer alıyor. Ücreti 15 TL.

Sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için gerekli belgeleri en kısa sürede tamamlamaları gerektiği konusunda uyarılıyor, aksi takdirde ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalabilecekleri vurgulanıyor.

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