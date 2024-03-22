İstanbul'un simgelerinden ''Pendik Nostaljik Tramvay'' Ahmet Cin'in açılışı ile hizmet vermeye başladı

Pendik’te geçmişin izlerini taşıyan modern tramvay hizmet vermeye başladı. “Pendik Nostaljik Tramvay” ismiyle anılan taşıt, güneş enerjisi ile ürettiği elektik sayesinde yol alıyor. Test sürüşünü Pendikli basın mensupları ile birlikte yapan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e, zaman zaman gençler ve emekliler de güzergahta eşlik ettiler.

TARİHİ PENDİK NOSTALJİK TRANVAY HİZMETE GİRDİ

20 Mart Çarşamba günü 14.00’te Gazipaşa Meydanı’nda yapılan açılış törenine Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in yanı sıra; AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya ve ilçe yöneticileri, MHP Pendik İlçe Sekreteri Musa Tepeci, MHP Pendik Belediye Meclis Üyesi Muammer Gül, MHP Pendik Belediye Meclis Üyesi Adayı Selim Halıcı, vatandaşlar ve çok sayıdaki basın mensubu ilgi gösterdi.

PENDİK NOSTALJİK TRANVAY ÇOK SEVİLDİ

Gazipaşa Meydanı’nda bulunan Kuşlu Park’ta konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Pendik’imize bir proje daha kazandırdık ve nostaljik tramvay seferlerini başlattık. Biliyorsunuz halen İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvay seferleri var, şimdi bir benzeri Türkiye’nin yıldızı parlayan ilçesi Pendik’te. Her saatte bir nostaljik tramvay seferi olacak. Tüm halkımıza hayırlı olsun.” ifadesinde bulundu.

AHMET CİN VATMAN KOLTUĞUNA OTURARAK AÇILIŞI YAPTI

İstanbul’un simgelerinden olan ve geçmişin güzelliklerini günümüze taşıyan nostaljik tramvayın açılışı Pendik Belediyesinin girişimleriyle Gazipaşa Caddesi’nde gerçekleştirildi. Pendik’e nostaljik bir hava katan elektrikli tramvayın açılışına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin bizzat katıldı. Belediye Başkanı Ahmet Cin açılışı yapılan tramvayın vatman koltuğuna oturarak ilk seferi gerçekleştirdi. Tramvayı ilgiyle izleyen kimi vatandaşlar Başkan Ahmet Cin’i selamlarken kimisi.

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AHMET CİN: PENDİKTE TARİHİ CANLANDIRMAK İSTEDİK

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Tarihi canlandırmak istedik. Daha önce burada faytonlar vardı ama faytonu getiremeyeceğimiz için onun yerine nostaljik tramvay hattını burada devreye almış olduk. İnşallah Pendik’imize canlılık getirecek. Osmanlı’nın ilk planlı yerleşim yeri yerinde de bu nostaljik tramvay hattımızda sefer yaparak vatandaşlarımızın nostaljik bir hava yaşamalarına imkan sağlamış olacağız” dedi.

Ahmet Cin’in konuşmasından sonra katılımcılar topluca nostaljik tramvaya binerek ilk sefere katıldılar. Tramvayı ilk seferinde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin kullandı.