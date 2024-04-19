Canan Karatay'ı böyle hiç görmediniz! Yayınlanan gençlik fotoğrafları sosyal medyada olay oldu!

Türk hekim, kalp ve iç hastalıkları profesörü olarak bilinen Canan Karatay alternatif tıp bilgisi ile hafızalara kazındı. Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan Karatay'ın gençliğini görenler ise tanıyamadı. İşte sosyal medyayı gençlik pozlarıyla yakıp geçtiği o fotoğraf kareleri...

Sağlıklı beslenme diyince akıllara gelen Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği kürlerle sık sık gündeme geliyor.İç hastalıkları üzerine uzmanlık eğitimi alan Karatay, milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.Katıldığı bir televizyon programı sayesinde gençlik fotoğrafları ortaya çıkan Karatay, o görüntülerle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

GENÇLİK HALİ GÖRENLERİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Verdiği sağlıklı yaşam reçeteleriyle medyada tartışma konusu olan Karatay, bu sefer özel hayatıyla gündeme geldi.22 yaşlarında bulunduğu gençlik fotoğraflarının yayınlanmasının ardından sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"ŞİMDİKİ MANKENLER YANINDA HALT ETMİŞ"

57 yıl önce çekildiği fotoğrafın gün yüzüne çıkmasının ardından birçok takipçisi beğeni ve yorum yaptı. 'Bu ne güzellik hocam', 'Şimdiki mankenler yanında halt yemiş' gibi yorumlar dikkat çekti.

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