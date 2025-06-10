İstanbul'dan endişe veren kene görüntüleri! Sultangazi'de kaydedilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde ortaya çıkan ve ölümlere neden olan kene ısırması vakaları yaşanırken İstanbul'da da endişe veren görüntüler ortaya çıktı. Sultangazi'de kaydedilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

BİNLERCE KENE GÖRÜLDÜ

Bu artan vakaların üzerine çarpıcı bir görüntü Sultangazi ilçesinden geldi. Anestezi ve algoloji uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut, Yayla Mahallesi’nde çekilmiş bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, bir sokakta kaldırım kenarındaki duvar ve yerlerde binlerce kenenin hareket ettiği açıkça görülüyor.

HAYVANLARLA GELMİŞ OLABİLİR

Görüntüler sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Nebahat Bulut, halk sağlığı açısından ciddi risklere dikkat çekti. Prof. Bulut “Bu durum sıradan bir çevre kirliliği değil, doğrudan salgın hastalıklara kapı aralayabilecek bir krizdir” dedi.

Prof. Dr. Vedat Turhan ise şuana kadar İstanbul ve çevresinde KKKA vakası bildirilmediğini belirtirken, Kurban Bayramı nedeniyle Doğu Anadolu ve İran üzerinden İstanbul’a getirilen hayvanlar aracılığıyla kenelerin taşınabileceğine dikkat çekti.