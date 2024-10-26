İstanbul'da toplu taşıma 9 Ekim Salı ücretsiz mi olacak? Marmaray, metro, Metrobüs ücretsiz mi?

İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle toplu taşımalarda ücret alınacak mı? sorusuna cevap Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte ücret alınmayacak olan toplu taşımalar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbullular, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki İstanbul'da Marmaray, Metrobüs, metro ve İETT otobüsleri ücretsiz mi? İstanbul'da toplu taşıma 29 Ekim günü bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. İstanbullular ise bu etkinliklere katılabilmek için toplu taşımayı tercih ediyor. Peki İstanbul'da 29 Ekim günü toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da Marmaray, Metrobüs, metro ve İETT otobüsleri ücretsiz mi?

29 EKİM 2024 MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Marmaray'ın 29 Ekim günü ücretsiz olacağı belirtildi.

29 EKİM İSTANBUL METRO, METROBÜS VE İETT OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı seferleri ve İBB bünyesindeki tüm toplu ulaşım araçları 24 saat boyunca ücretsiz olacak.

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