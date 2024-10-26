Kış saati uygulaması başlıyor! Türkiye'de saatler alınacak mı?

Birçok ülke, güneş ışığından daha fazla yararlanmak için 26 Ekim Cumartesi'yi 27 Ekim Pazar gününe bağlayan gece yaz saatinden kış saatine geçecek. Hükümet yetkilileri, sürekli saat uygulamasının toplumsal eleştirilere maruz kalmasına rağmen, bu düzenlemenin enerji tasarrufu sağladığını vurgulayarak bunu sürdüreceklerini belirtiyor.



Avrupa'da saatler geri alınacak, saat farkı artacak, ancak Türkiye'de kış saati uygulaması olmadığı için saatler sabit kalacak. Bu nedenle Türkiye ile olan saat farkı iki saate çıkacak.

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26 Ekim ile 27 Ekim arasında Avrupa ülkeleri kış saatine geçecek. Bu yıl yaz saatinden kış saatine geçiş, 26 Ekim Cumartesi gecesini 27 Ekim Pazar sabahına bağlayan gece gerçekleşecek. Sabah saat 03:00'de saatler bir saat olacak, yani saat 02:00'ye geri alınacak.

BAKAN'DAN KIŞ SAATİ UYGULAMASI AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir açıklama yaptı.

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Gazetecilerin AKP grup toplantısı öncesinde sorularını yanıtlayan Bayraktar, kış saati uygulamasına da değindi.

"Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" dedi.

Bakan Bayraktar tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında kış saati uygulaması olmayacak ve saatler geri alınmayacak.