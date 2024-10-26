600 milyonluk vurgun yaparak, ortadan kayboldu!

Gaziantep'te İş arkadaşları başta olmak üzere kar payı vaadiyle 36 kişiyi dolandıran şahıs "İstanbul'da bir yalı var, onup satıp paralarınızı vereyim" diyerek sırra kadem bastı...

Gaziantep'te "Büyük bir firma sermaye arttırıyor, para getirin, size yüzde 10 kar payı vereceğiz" diyerek başta iş arkadaşları olmak üzere onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandıran postacı Şinasi Kozan ve 6 sanık hakkında 54 yıldan 270 yıla kadar hapsi isteniyor.

Şimdiye kadar 36 kişiyi yaklaşık 600 milyon lira dolandıran Kozan her yerde aranıyor. İddianameye göre mağdur vatandaşlar Kozan'ı sıkıştırınca "İstanbul'da bir yalı var, onup satıp paralarınızı vereyim" dedi ancak yalı başkasına ait çıktı.

Gaziantep'te 12 yıl önce posta dağıtım merkezinde çalışan Şinasi Kozan, "Büyük bir firma sermaye arttırıyor. Ben de kendilerine para buluyorum. Karşılığında bana kâr payı veriyorlar" diyerek çevresinden para toplamaya başladı.

İlk başta iş arkadaşlarından aldığı küçük paralara aylık yüzde 10 kâr payı veren Kozan, olayın çevreye yayılması üzerine ev, araba satıp para getirenlerden aldığı paralarla dolandırıcılığın çapını büyütüp şehirdeki bazı emlakçıları da işin içine kattı. Kozan, bir süre sonra vatandaşlardan aldıkları yüzlerce daire ve aracı başkalarının üzerine geçirip sattı ve kimseye ödeme yapmadı.

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Kozan'ın eşi H.K.'nın bir emlakçıya giderek eşinin birileriyle telefon görüşmesini yaptığını ve ortada herhangi bir şirket olmadığını, kocasının herkesi dolandırdığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen emlakçı ve mağdur vatandaşlar Kozan'ı sıkıştırınca "İstanbul'da bir yalı var, onup satıp paralarınızı vereyim" dedi. 15-20 kişiyle İstanbul'a gittiklerinde gösterilen yalının başkasına ait olduğu öğrenilince Kozan kaçarak kayıplara karıştı. Olayın duyulması üzerine mağdur art arda şikayetçi olmaya başladı.

ŞİNASİ SIRRA KADEM BASTI

Şinasi Kozan ve 6 sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 270 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya firari olan Şinasi Kozan haricindeki 6 sanık katıldı. Sanıklardan emlakçı olanlar Kozan'ı suçlayarak kendilerinin sadece tapuda devir işlemlerine aracılık ettiklerini iddia etti.

Olayın en büyük mağdurlarından olan Şinasi'nin iş arkadaşı Ertan Kılıç "Şinasi'ye güvenip nakit para, ev, araba ne varsa verdim. Babam ve kardeşlerimden de aldı. Bu olaydaki zararım 20 milyon lira civarındadır" dedi. Tarafları dinleyen mahkemeye heyeti, halen firarda olan Şinasi Kozan'ın yakalanması için müzekkere çıkarılması, müştekilerin 3. kişilere devredilen mülklerine tedbir kararı konulması için asliye ceza mahkemelerine açtığı dava dosyalarının istenilmesi ve eksik tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: SABAH

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