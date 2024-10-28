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İstanbul'da sis alarmı! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı! Vapur seferleri iptal edildi!

Son dakika! İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul Boğazında etkili olması nedeniyle gemi trafiğine çif yönlü olarak kapatıldı.

İstanbul'da sis alarmı! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı! Vapur seferleri iptal edildi!
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Son dakika! İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul Boğazında etkili olması nedeniyle gemi trafiğine çif yönlü olarak kapatıldı.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Sis nedeniyle şehir hatları seferlerinde de iptaller ve gecikmeler yaşandı.

İstanbul'da sis alarmı! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı! Vapur seferleri iptal edildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.'' denildi.

İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” denildi.

İstanbul'da sis alarmı! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı! Vapur seferleri iptal edildi!

Seferi askıya alınan hatlar;
Küçüksu - İstinye Hattı
İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
Boğaz Geliş Hattı
Rumeli Kavağı - Eminönü Hattı
Beykoz - Sarıyer Hattı
Kanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş Hattı
Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı

Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle gemi trafiği yeniden normale dönecek.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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