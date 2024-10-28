İstanbul'da sis alarmı! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı! Vapur seferleri iptal edildi!

Son dakika! İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul Boğazında etkili olması nedeniyle gemi trafiğine çif yönlü olarak kapatıldı.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Sis nedeniyle şehir hatları seferlerinde de iptaller ve gecikmeler yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.'' denildi.

İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” denildi.

Seferi askıya alınan hatlar;

Küçüksu - İstinye Hattı

İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı

Boğaz Geliş Hattı

Rumeli Kavağı - Eminönü Hattı

Beykoz - Sarıyer Hattı

Kanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş Hattı

Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı

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Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle gemi trafiği yeniden normale dönecek.

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