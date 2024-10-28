Meteoroloji'den o açıklama! Pazartesi hava nasıl olacak, yağmur var mı? Pazartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Yurt genelinde hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? Hangi illerde yağış var pazartesi hava nasıl? Bugün hava durumu nasıl? İşte il il hava durumu...

1 11 Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Yurt genelinde hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? Hangi illerde yağış var pazartesi hava nasıl? Bugün hava durumu nasıl? İşte il il hava durumu... 2 11 HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 3 11 EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu 4 11 EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık 5 11 AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık 6 11 İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık KONYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık YOZGAT °C, 16°C

Az bulutlu ve açık 7 11 BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu 8 11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu 9 11 DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 18°C

Az bulutlu VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu 10 11 GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 21°C

Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık 11 11 DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor. KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde batısı yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan doğusu güneybatıdan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf. MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf. EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi. AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi. VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.



