İstanbul'da namaz saati düzenlemesi: Sadece o tarihler arasında uygulanacak, işte o vakitler...
İstanbul İl Müftülüğü, yaptığı açıklama yaptı: Sabah namazı vakitleriyle ilgili önemli bir düzenleme gidildiği ve sadece o tarihler arasında uygulanacağını belirtti.
İstanbul İl Müftülüğü, yaptığı açıklama yaptı: Sabah namazı vakitleriyle ilgili önemli bir düzenleme gidildiği ve sadece o tarihler arasında uygulanacağını belirtti.
İstanbul İl Müftülüğü, sabah namazı vakitleriyle ilgili önemli bir düzenlemeye gitti. Yapılan açıklamaya göre, 5 Kasım 2024 Salı gününden 29 Mart 2025 Cumartesi gününe kadar sabah ezanları imsak vaktinde okunacak.
İstanbul İl Müftülüğü, sabah namazı vakitleriyle ilgili önemli bir düzenlemeye gitti. Müftülükten yapılan açıklamaya göre, 5 Kasım 2024 salı gününden 29 Mart 2025 cumartesi gününe kadar sabah ezanları imsak vaktinde okunacak ve cemaatle sabah namazı ezandan 30 dakika sonra kılınacak.
Düzenlemeye göre, 6 Kasım Çarşamba günü için sabah ezanı 06:06'da okunacak, cemaatle namaz ise 06:36'da kılınacak.
Bu uygulama, kış aylarında sabah namazına gelen cemaatin daha rahat bir şekilde camiye ulaşabilmesini sağlamayı amaçlıyor.
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Kaynak:Bölge Gündem Haber