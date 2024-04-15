İstanbul'da metro çilesi! M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattı arızası, vatandaşları mağdur etti!

İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattında sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yolcular tünelde yürümek zorunda kaldı. Metro durağında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar mağdur oldu.

METRO ARIZASI VATANDAŞLARI MAĞDUR ETTİ

M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattında sabah saatlerinde teknik bir arıza yaşandı. Metro arızası nedeniyle yolcular tünelde kaldı. Bazı yolcular tünelde yürümek zorunda kaldı. Seferler Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapıldı. Metro durağında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar mağdur oldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönünde gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

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