Sancaktepe'de hareketli gece! Eski karısını vuran şahıs, aynı silahla hayatına son verdi!

Sancaktepe'de, gece saatlerinde meydana gelen olayda, eski karısını tabancayla başından vurarak ağır yaralayan şahıs, elindeki silahla intihar etti.

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Sancaktepe'de hareketli gece! Eski karısını vuran şahıs, aynı silahla hayatına son verdi!

Sancaktepe'de, eski karısını tabancayla başından vurarak ağır yaralayan şahıs, ardından aynı silahla intihar etti.
Olay, Sancaktepe Merve Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki düğün salonunda gerçekleşti. Bella palas düğün salonunda eski eşi Çiğdem A. (43) ile karşılaşan Mehmet B. (53), önce eski eşine tabancayla ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu.

Sancaktepe'de hareketli gece! Eski karısını vuran şahıs, aynı silahla hayatına son verdi!

Ağır yaralanan Çiğdem A. Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne, Mehmet B. ise Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet B. tüm müdahaleye karşın kurtarılamazken, Çiğdem A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sancaktepe'de hareketli gece! Eski karısını vuran şahıs, aynı silahla hayatına son verdi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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