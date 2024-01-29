İstanbul'da ilk kez 4 adaylı anket yayınlandı! Peki Kurum mu, İmamoğlu mu önde? Dikkat çekici sonuçlar

31 Mart 2024 yerel seçimlerine 61 gün gibi kısa bir süre kalırken anket firmaları İstanbul için anket üzerine anket yayınlıyor.

DEM Parti'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı ise halen henüz belirsizliğini koruyorken İYİ Parti adayını geçtiğimiz hafta açıkladı.

Bu kapsamda Metropoll Araştırma, DEM Parti'nin de aday çıkarma ihtimalini düşünerek Ocak ayında bir anket gerçekleştirdi.

İlk kez dört ayaklı yapılan İstanbul anketinde şaşkına çeviren sonuçlar çıktı.

İMAMOĞLU SEÇİMİ KAZANIYOR

Özetle sonuçlarda DEM Parti aday çıkarsa bile Ekrem İmamoğlu seçimi kazanıyor görünüyor.

İşte Özer Sencar'ın başkanlığını yaptığı Metropoll Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı Ocak 2024 anketinin çarpıcı sonuçları...

Metropol Araştırma, "Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylar aşağıdaki gibi olursa hangi adaya oy verirsiniz" diye soruldu.

Aday grupları da Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, DEM Parti adayı ve İYİ Parti adayı olarak sıralandı.

İmamoğlu yüzde 41, Kurum yüzde 38

Ankete katılanların yüzde 41.6'sı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söylerken, yüzde 38'i Murat Kurum'a oy vereceğini dile getirmiş.

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DEM parti adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5.6, İYİ Parti adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 2.9 oldu.

Ankete katılanların yüzde 11.9'u da 'fikrim yok' demiş.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında yanılmıştı

Metropol anket firması, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu %42,6 oy oranıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu sonuçlarını açıklamıştı. (KAYNAK)