İstanbul'da hareketli dakikalar: 2 ilde DHKP-C operasyonuyla çok sayıda kişi gözaltına alındı!

İstanbul ve Sakarya'da eş zamanlı başlatılan operasyonlarda DHKP-C terör örgütü üyesi olan 12 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul'da hareketli dakikalar: 2 ilde DHKP-C operasyonuyla çok sayıda kişi gözaltına alındı!

İstanbul ve Sakarya'da eş zamanlı başlatılan operasyonlarda DHKP-C terör örgütü üyesi olan 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 2 ilde DHKP-C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda yakılmış halde bulunan 2 laptop, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyaller bulundu.İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütü ile bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da hareketli dakikalar: 2 ilde DHKP-C operasyonuyla çok sayıda kişi gözaltına alındı!

BAŞARILI OPERASYONLA 12 GÖZALTI

Ekipler çalışmalarında örgütün saha yapılanmalarını ve toplantılarını gerçekleştirdiği belirlenen İstanbul'da 14, Sakarya'da 1 olmak üzere toplamda 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin Şişli'de bulunan, örgütün fikir ve ideolojileri yönünde hareket ettiği bilinen ve operasyon gerçekleştirilen adreslerden biri olan İdil Kültür Merkezinde yakalandığı öğrenildi.Yapılan aramalarda yakılmış halde bulunan 2 laptop, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul'da hareketli dakikalar: 2 ilde DHKP-C operasyonuyla çok sayıda kişi gözaltına alındı!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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